"Promi Big Brother" legt zu, "Der Lehrer" trumpft auf

Während "Promi Big Brother" am Tag vor dem Finale noch einmal zulegen konnte und am Morgen auch das "Frühstücksfernsehen" beflügelte, räumte RTL zu Beginn des Abends mit dem "Lehrer" ab. Eine Wiederholung holte über 18 Prozent Marktanteil.



25.08.2017 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 25.08.2017 - 09:05 Uhr

Einigermaßen erstaunt wird man bei RTL auf die Quoten seiner Serie "Der Lehrer" blicken. Denn obwohl der Sender aktuell nur Wiederholungen ausstrahlt, trumpfte die Eigenproduktion am Donnerstag mächtig auf. Zum Start in den Abend verbuchte "Der Lehrer" im Schnitt nämlich 1,43 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer, die den Marktanteil auf hervorragende 18,3 Prozent trieben - das war deutlich mehr als in der vorigen Woche und bedeutete zugleich ein Quoten-Niveau, das man eigentlich eher von Erstausstrahlungen kennt.

"Der Lehrer" war damit die meistgesehene Sendung des Tages in der Zielgruppe und erreichte noch ein paar junge Zuschauer mehr als "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Vorabend. Insgesamt schalteten 2,22 Millionen Zuschauer ein, bei einer weiteren Folge blieben anschließend noch 2,18 Millionen dran. In der Zielgruppe konnte der starke Marktanteil um 21:15 Uhr zwar nicht gehalten werden, doch mit 15,8 Prozent hielt sich die Serie auch zu diesem Zeitpunkt noch richtig gut. Mit Wiederholungen der Sitcom "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" erzielte RTL zudem am späten Abend bis zu 14,3 Prozent.

Zu diesem Zeitpunkt punktete allerdings auch Sat.1, wo einmal mehr "Promi Big Brother" zu sehen war. Mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent in der Zielgruppe lief's für die Realityshow am Tag vor dem Finale besser als am Mittwoch, die Gesamt-Reichweite lag bei 1,86 Millionen Zuschauer. "Promi Big Brother" hat sich damit in den vergangenen Tagen eine recht stabile Fan-Basis aufbauen können. Einige davon waren unterdessen wohl auch im "Frühstücksfernsehen" dabei, wo sich Ex-Bewohnerin Sarah Knappik und Gina-Lisa Lohfink zuvor aufmerksamkeitsstark versöhnten. Der Marktanteil lag hier bei stolzen 16,5 Prozent in der Zielgruppe.

Im weiteren Verlauf des Tages lief's für Sat.1 zudem überwiegend ordentlich. Vor allem die "Klinik am Südring" wusste um 16:00 Uhr mit guten 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu überzeugen. Knapp eine Million Zuschauer schalteten hierfür ein. Unterm Strich reichte all das für einen Tagesmarktanteil von 10,1 Prozent, sodass sich Sat.1 nur RTL geschlagen geben musste. ProSieben blieb dagegen bei 8,3 Prozent hängen. Dort enttäuschte "Big Countdown" am Abend mit nur 1,01 Millionen Zuschauern und 8,1 Prozent Marktanteil, "Horror Tattoos" fiel anschließend sogar auf miese 6,3 Prozent zurück.

