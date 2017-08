"Kochprofis" und "Frauentausch" mit schwacher Rückkehr

© RTL II

Der "Einsatz für die Liebe" war nicht von Erfolg geprägt: "Die Kochprofis" meldeten sich am Donnerstag ebenso schwach im RTL-II-Programm zurück wie "Frauentausch". Auf seine beiden Soaps konnte sich der Sender aber verlassen.



25.08.2017 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 25.08.2017 - 09:09 Uhr

Über viele Jahre hinweg konne sich RTL II donnerstags auf seine "Kochprofis" und den "Frauentausch" verlassen. Doch ganz offensichtlich haben sich die Zuschauer an beiden Dauerbrennern allmählich sattgesehen. Die Rückkehr mit neuen Folgen verlief in dieser Woche jedenfalls ziemlich enttäuschend: So brachten es "Die Kochprofis" mit ihrem "Einsatz für die Liebe" um 20:15 Uhr auf gerade mal 490.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe ebenso wie beim anschließenden Hochzeits-Special des "Frauentauschs" bei nur 3,9 Prozent. Insgesamt verbuchte "Frauentausch" im Schnitt lediglich 550.000 Zuschauer.

Noch schlechter sah es für RTL II allerdings am späten Abend aus, wo der Sender mit seiner Selfie-Soap "Mjunik" einen weiteren Anlauf wagte. Mehr als 220.000 Zuschauer und ein äußerst schwacher Marktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war für das Format allerdings nicht drin. Immerhin: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" waren am Vorabend mit Marktanteilen von 8,6 und 10,4 Prozent in der Zielgruppe erfolgreich unterwegs. Wie dicht Freud und Leid zusammenliegen, zeigt jedoch der Blick auf "Die Straßencops", die im Vorfeld er Soaps mit gerade mal 1,6 Prozent Marktanteil baden gingen.

Am Vorabend kämpft zudem auch kabel eins weiterhin mit Problemen. "Abenteuer Leben täglich" blieb am Donnerstag mit nur 2,6 Prozent Marktanteil blass, ehe "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" nicht über Werte von 3,5 und 2,9 Prozent hinauskamen. Bei ProSieben tat sich dagegen "Galileo" ungewöhnlich schwer: Auf gerade mal 6,8 Prozent belief sich der Marktanteil des Magazins am Donnerstag, nachdem zuvor schon die "Simpsons" zeitweise bei weniger als sieben Prozent lagen.

Und auch bei Vox lief am Vorabend längst nicht alles rund: Vor allem "Die Immobilienjäger" tun sich auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr aktuell recht schwer. Am Donnerstag lag der Marktanteil des Formats bei mäßigen 5,2 Prozent. "Das perfekte Dinner" steigerte sich im Anschluss auf immerhin 6,9 Prozent. Erfolgreichstes Daytime-Format des Senders war allerdings einmal mehr "Shopping Queen": Mit starken 12,4 Prozent Marktanteil lief's um 15:00 Uhr richtig gut. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 620.000 Zuschauer dabei. Damit lief Vox dem großen Bruder RTL regelrecht den Rang ab: Dort erreichten die "Verdachtsfälle" zur selben Zeit gerade mal 6,6 Prozent Marktanteil.

