Neue Folgen: "Bones" und "Simpsons" stärker als zuletzt

Mit neuen Folgen lief es für "Bones" bei RTL und die "Simpsons" bei ProSieben deutlich besser als in den vergangenen Wochen. Doch auch Sat.1 erzielte mit einem RTL-Gesicht im Dienstags-Film gute Quoten.



30.08.2017 - 09:17 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2017 - 09:17 Uhr

RTL hat sich am Dienstag den Tagessieg in der werberelevanten Zielgruppe gesichert. Eine neue Folge von "Bones" kam zur besten Sendezeit auf 1,20 Millionen junge Zuschauer, das entsprach guten 14,4 Prozent Marktanteil. Das war der beste Wert seit Anfang Juli. Insgesamt sahen 2,27 Millionen Menschen zu. Nur für "GZSZ" lief es zuvor noch etwas besser: Der Dauerbrenner erreichte 1,33 Millionen junge und 2,48 Millionen Gesamt-Zuschauer. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 20,6 Prozent. Eine "Bones"-Wiederholung landete später noch bei 12,4 Prozent. Elf weitere "Bones"-Folgen wird RTL in den kommenden Wochen noch zeigen, dann ist endgültig Schluss.

Doch auch bei ProSieben kann man endlich mal wieder zufrieden sein: So erreichte eine neue Folge der "Simpsons" zur besten Sendezeit 870.000 junge Zuschauer und 10,9 Prozent. Das war der beste Wert seit Mitte Mai. Die Folge danach erreichte sogar noch 920.000 Zuschauer und erzielte damit 10,5 Prozent. Insgesamt stieg die Reichweite von 1,06 auf 1,10 Millionen. Zwei weitere Episoden landeten im Anschluss bei 9,2 und 9,3 Prozent. Eine neue Folge "Family Guy" schmierte danach allerdings völlig ab und war nur noch zu 6,7 Prozent gut, eine Wiederholung holte im Anschluss dann wieder 9,3 Prozent.

Vergleichsweise gut lief es auch für Sat.1, wo der Film "Sechs Richtige und ich" mit Hendrik Duryn ("Der Lehrer") zu sehen war. Mit 860.000 jungen Zuschauern landete man bei exakt 10,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen den Film 1,98 Millionen Menschen. Die "Akte" von Claus Strunz hielt sich danach bei passablen 9,1 Prozent, das Sommerinterview mit Martin Schulz erreichte im Anschluss dagegen nur noch 6,5 Prozent.

Trotz der zufriedenstellenden Werte in der Primetime erreichten alle drei Sender am Dienstag enttäuschende Tageswerte. RTL sicherte sich zwar Rang eins, kam aber nicht auf mehr als 11,9 Prozent. ProSieben blieb bei 8,8 Prozent hängen, während sich Sat.1 mit 7,8 Prozent begnügen musste.

