Sanierungsfälle: "House Rules" und Strunz scheitern

In dem neuen Sat.1-Format "House Rules" werden Häuser aufgemöbelt, zum Start geriet die Show aber selbst zum Sanierungsfall. Das zog auch die Wahl-Sendung von Claus Strunz nach unten. RTL konnte trotzdem nicht von der Schwäche des Konkurrenten profitieren.



31.08.2017

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent ist Sat.1 am Mittwoch unter die Räder gekommen, dazu beigetragen hat vor allem eine desaströse Primetime. Die neue Sendung "House Rules" geriet angesichts von 500.000 jungen Zuschauern und 5,8 Prozent Marktanteil zum Totalausfall. Insgesamt schalteten 860.000 Zuschauer ein. Zum Vergleich: Die sonst chronisch schwachen "Sat.1 Nachrichten" waren am Mittwoch die Sat.1-Sendung mit den meisten jungen Zuschauern, kamen aber trotzdem nur auf 6,7 Prozent.

Durch die schwachen Werte von "House Rules" hatte dann auch die Oppositions-Runde mit Claus Strunz im Anschluss keine Chance. Die Wahl-Sendung sahen nur noch 640.000 Menschen, wobei 290.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei enttäuschenden 5,9 Prozent.

RTL konnte von der Schwäche des Konkurrenten nicht profitieren: Eine neue Ausgabe von "Die 10" wollten nur etwas mehr als zwei Millionen Menschen sehen, aus der Zielgruppe waren 940.000 Zuschauer mit dabei. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 11,2 Prozent. Und auch das "Sommerhaus der Stars" blieb im Anschluss bei schlappen 11,6 Prozent hängen. Seit der Verschiebung auf den späteren Sendeplatz schwächelt die Promi-Show spürbar.

Marktanteils-Trend: Das Sommerhaus der Stars





Und auch bei ProSieben gibt es keinen Grund zur Freude: Der Spielfilm "Freunde mit gewissen Vorzügen" erreichte 1,12 Millionen Zuschauer und lediglich 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Movie 43" kam danach nur noch auf 7,9 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent lag man zwar in einem sehr enttäuschenden Bereich, aber immerhin deutlich vor Sat.1.

