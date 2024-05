Die Sektion Entertainment der Produktionsallianz würdigt nun schon im dritten Jahr in Folge nicht nur Eigenentwicklungen von Produktionsfirmen, sondern auch die jeweils beste Adaption. Nun hat man die Nominierten für die diesjährigen Entertainment Awards bekanntgegeben. Und dabei hat man sich für Produktionen entschieden, die im direkten Vergleich nicht unterschiedlicher sein könnten.

In der Kategorie Beste Adaption darf Endemol Shine Germany gleich doppelt auf eine Auszeichnung hoffen. Nominiert ist die Produktionsfirma einerseits für die Prime-Video-Realityspielshow "The 50" und andererseits für die ZDF-Langzeitdoku "Buchstäblich leben! Meine Reise zum Lesen und Schreiben". Konkurrenz gibt es von Tower Production, das für die deutsche Version von "Die Verräter" nominiert wurde.

In der Kategorie Best Development kann Prime Video ebenso auf eine Auszeichnung hoffen, hier ist die von Leonine Studios und Kofbelu produzierte "Teddy Teclebrhan Show" nominiert. Ebenfalls nominiert ist das von Story House produzierte "besseresser" über die "miese McPlant-Show" sowie das Sexfetisch-Format "Stranger Sins", das RTL Studios für RTL+ produziert hat.

Der Deutsche Entertainment Award wird am 6. Juni in Köln von der Sektion Entertainment der Produktionsallianz bereits zum dritten Mal vergeben, moderiert wird die Veranstaltung dann von Till Reiners. Jedes deutsche Produktionsunternehmen, das Unterhaltungsformate produziert, konnte in den vergangenen Monaten Vorschläge zu Eigen- und Fremdproduktionen einreichen. Das zehnköpfige Gremium unter Leitung von Rolf Hellgardt, Geschäftsführer von Prime Productions, hat auf seiner Sitzung am 24. April alle Vorschläge gesichtet. Ab sofort können alle Mitglieder der Sektion Entertainment der Produktionsallianz für ihre Favoriten abstimmen.

Rolf Hellgardt, Gremiums-Vorsitzender und Geschäftsführer von Prime Productions, sagt: "Der Deutsche Entertainment Award geht in die dritte Runde, darüber sind wir froh und stolz! Unser Fokus ist die Kreativität unserer Branche und die ist, trotz krisenhaftem Umfeld, größer denn je. Über 70 Einreichungen hat das Gremium gesichtet, so viele wie noch nie! Wir sind begeistert, dass mit Till Reiners in diesem Jahr einer der Shooting-Stars der Comedy-Szene den Abend moderiert. Es wird ein großer Abend für deutsches Entertainment und seinen kreativen Nachwuchs."