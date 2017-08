Großes Interesse an Loverboy-Themenabend im Ersten

© WDR

Das Erste hat am Mittwoch einen Themenabend zum Thema Loverboys gemacht und musste damit den Tagessieg nur knapp dem ZDF überlassen, wo "SOKO Köln" in der Primetime brillierte. Das Erste trumpfte aber vor allem bei den Jüngeren auf.



31.08.2017 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2017 - 09:55 Uhr

Mit dem Thema Loverboys hat Das Erste am Mittwoch ganz offensichtlich den Geschmack des Publikums getroffen. Der Spielfilm "Ich gehöre ihm", der sich mit dem Thema beschäftigte, erreichte im Schnitt 4,42 Millionen Zuschauer, das entsprach starken 16,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die im thematisch passende Reportage "Verliebt, verführt, verkauft" wollten danach noch 4,02 Millionen Menschen sehen, auch hier kann man sich beim Sender noch über sehr gute 15,3 Prozent freuen.

Richtig stark präsentierte sich das Line-Up zudem auch bei den jungen Zuschauern. Mit exakt einer Million Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte der Spielfilm 11,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Damit musste man sich nur "GZSZ" und dem "Sommerhaus der Stars" bei RTL geschlagen geben. Die Reportage erreichte danach zudem noch 10,6 Prozent. Den Tagessieg beim Gesamtpublikum musste man jedoch ganz knapp dem ZDF überlassen. Dort versuchte sich "SOKO Köln" vor dem Start der regulären Folgen am Vorabend mit einem 90-Minüter in der Primetime. Mit 4,49 Millionen Zuschauern und 16,4 Prozent Marktanteil kann diese auch als Erfolg gewertet werden. Beim jungen Publikum standen immerhin noch 7,5 Prozent zu Buche.

