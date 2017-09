Nitro knackt mit WM-Quali die Millionen-Marke

© NITRO

Unter den kleinen Sendern gelang am Dienstag nicht nur ZDFneo der Sprung über die Millionen-Marke, sondern auch Nitro. Der Männersender punktete in der Primetime mit der WM-Qualifikation zwischen der Türkei und Kroatien.



06.09.2017 - 09:30 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 09:30 Uhr

Einen Tag nachdem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei RTL für hohe Zuschauerzahlen sorgte, kann man sich auch bei Nitro wieder über die WM-Quali freuen. Das Spiel zwischen der Türkei und Kroatien lockte am Dienstag in der Spitze mehr als eine Million Zuchauer vor den Fernseher. Der Abend begann zunächst allerdings noch recht unspektakulär: Mehr als ein Marktanteil von 1,1 Prozent war in der Zielgruppe für die Vorberichterstattung nicht drin, doch mit der ersten Halbzeit stieg der Wert bereits auf überzeugende 2,3 Prozent.

Die Gesamt-Reichweite lag zu diesem Zeitpunkt bereits bei 900.000 Zuschauern und fiel in der zweiten Hälfte noch ein ganzes Stück höher aus. Ab 21:44 Uhr zählte Nitro im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf sehr gute 4,5 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's für die Live-Übertragung zwar nicht ganz so gut, doch mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent kann man in Köln freilich ebenfalls zufrieden sein. Die Nachberichterstattung hielt zudem noch 710.000 Zuschauer bei der Stange, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 2,6 Prozent.

Gut sah es aus Quotensicht zu später Stunde übrigens auch noch für den Trash-Western "Jonah Hex" aus, der mit 390.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe zu überzeugen wusste. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil des Männersenders am Dienstag übrigens bei 2,0 Prozent in der Zielgruppe, sodass die direkte Konkurrenz auf die Plätze verwiesen werden konnte. Beim Gesamtpublikum war ZDFneo dagegen mit 3,1 Prozent der Größte unter den Kleinen - und ähnlich wie Nitro, gelang es auch den Mainzern, die Millionen-Marke zu knacken.

1,04 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Krimireihe "Helen Dorn", die damit auf 3,5 Prozent Marktanteil kam. Noch besser lief es jedoch am Vorabend für "Bares für Rares". Die "Lieblingsstücke" lockten um 19:30 Uhr nämlich sogar 1,33 Millionen Zuschauer zu ZDFneo, die den Marktanteil auf satte 5,4 Prozent trieben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es zu diesem Zeitpunkt mit 4,1 Prozent außerordentlich gut aus.

Teilen