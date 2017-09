ProSieben vorne dabei, Sat.1 mit "House Rules" Schlusslicht

© obs/Sat.1

Während ProSieben am Mittwoch mit einer FIlm-Premiere zu überzeugen wusste, lief es für das neue Sat.1-Format "House Rules" noch schlechter als vor einer Woche. Mit kaum mehr als vier Prozent Marktanteil lag der Sender ganz hinten.



07.09.2017 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 07.09.2017 - 09:18 Uhr

Bei Sat.1 kann man den Neustart "House Rules - Das Renovierungsduell" wohl getrost als Flop abhaken. Nach dem ohnehin schon mageren Start mit weniger als sechs Prozent Marktanteil ging es in der zweiten Woche sogar noch weiter nach unten. Mehr als 390.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren zur besten Sendezeit nicht drin, sodass der Marktanteil bei gerade mal noch 4,2 Prozent lag. Sat.1 war damit am Mittwochabend das Schlusslicht unter den acht großen Sendern. Insgesamt konnten sich nur 810.000 Zuschauer mit dem Format anfreunden.

Viel besser wurde es auch im Anschluss nicht: So kam die Rankingshow "Top Ten" danach nicht über 720.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,1 Prozent in der Zielgruppe hinaus, ehe die "Spiegel TV - Reportage" bei dürftigen 4,2 Prozent hängen blieb. Weil die Marktanteile - mit Ausnahme des "Frühstücksfernsehens" - auch tagsüber im einstelligen Bereich verharrten, fiel dann auch der Tagesmarktanteil mit nur 6,2 Prozent entsprechend mies aus. Damit belegte Sat.1 nur den sechsten Platz - und lag gerade mal 0,4 Prozentpunkte vor kabel eins, das von einem erfolgreichen Film-Doppel in der Primetime profitierte.

Mit 1,22 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe schlug sich "The Core - Der innere Kern" sehr überzeugend. Danach erzielte "Demolition Man" ebenfalls gute 7,1 Prozent beim jungen Publikum. Und auch ProSieben war am Mittwochabend mit seinem Film-Programm gefragt: Die Free-TV-Premiere von "Duff - Hast du keine, bist du eine" war mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe gefragt. Mehr junge Zuschauer lockte am Mittwoch nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Fernseher. Insgesamt waren 1,54 Millionen Zuschauer dabei.

Der Tagesmarktanteil von ProSieben betrug übrigens gute 10,7 Prozent - angesichts der Schwäche der vergangenen Wochen kann man damit in Unterföhring sehr zufrieden sein. Zum Erfolg trug diesmal auch "Galileo" dabei, das mit 12,1 Prozent Marktanteil einen seiner besseren Tage erwischte.

Teilen