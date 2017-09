"Lehrer"-Aufguss siegt über unspektakuläre Konkurrenz

© RTL / Frank Dicks

Mit zwei alten Folgen seiner Serie "Der Lehrer" hatte RTL am Donnerstag leichtes Spiel. In der Zielgruppe reichte es locker für den Tagessieg über Konkurrenz von ProSieben und Sat.1. "Countdown" tat sich danach jedoch deutlich schwerer.



08.09.2017 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 08.09.2017 - 09:09 Uhr

Obwohl sich RTL derzeit noch im Wiederholungs-Modus befindet, kann man in Köln überaus zufrieden sein seinen Serien-Quoten - zumindest im Falle von "Der Lehrer" lief es auch in dieser Woche wieder richtig gut. So brachte es die Serie um 20:15 Uhr zunächst auf 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und steigerte sich anschließend mit einer weiteren Folge auf 1,41 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sowie starke 16,2 Prozent. Das reichte für den völlig ungefährdeten Tagessieg. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 2,17 Millionen Zuschauer dabei.

"Der Lehrer" setzte sich damit zugleich gegen die US-Serie "Criminal Minds: Beyond Borders" durch, die trotz Erstausstrahlung nicht über 9,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinauskam. Damit bewegte sich sie auf ähnlich unspektakulärem Quoten-Niveau wie schon in den Wochen zuvor. Eine alte "Criminal Minds"-Folge tat sich dagegen im Anschluss mit nur 7,9 Prozent ein ganzes Stück schwerer - erst mit einer weiteren Wiederholung lief's danach mit 10,6 Prozent vorübergehend zweistellig.

Damit lag Sat.1 nach 22 Uhr sogar zeitweise vor RTL, wo man mit "Countdown - Die Jagd beginnt" eine weitere Serie aus dem Archiv kramte. Mehr als ein Marktanteil von 10,2 Prozent sowie insgesamt 1,20 Millionen Zuschauer waren dafür zunächst aber nicht drin. Das ist angesichts des starken Vorlaufs natürlich viel zu wenig. Kleiner Trost: Die zweite Folge hielt fast alle Zuschauer bei der Stange und verbesserte sich auf gute 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "Nachtjournal" steigerte sich später noch auf überzeugende 14,7 Prozent.

In deutlich schwächerer Form präsentierte sich am Donnerstag dagegen ProSieben. Während die Rankingshow "Big Countdown" zunächst noch 1,33 Millionen Zuschauer sowie solide 9,5 Prozent Marktanteil einfuhr, sackte "red!" im Anschluss auf 7,7 Prozent ab. Später lief's für "Mein erstes Mal - Love, Sex & other Stories" vollends übel: Mit nur 5,0 Prozent Marktanteil war zu später Stunde nichts zu holen. Und sonst? RTL II blieb mit "Kochprofis" und "Frauentausch" ebenso wie der kabel-eins-Film "The Time Machine" bei weniger als fünf Prozent hängen, Vox erzielte mit "Das A-Team - Der Film" gute 7,4 Prozent.

