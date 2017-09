"Agents of S.H.I.E.L.D." fällt in der Primetime durch

© ABC

Die zweite Staffel beendete RTL II nach miesen Quoten noch tiefnachts, die dritte darf nun dennoch in der Primetime ran. Dort sorgte sie erwartungsgemäß nur für magere Werte. Auch ZDFneo tat sich am Samstagabend mit seinen Spielfilmen schwer.



10.09.2017 - 09:46 Uhr von Marcel Pohlig 10.09.2017 - 09:46 Uhr

Es ist eine kuriose Programmierung: Nachdem RTL II die zweite Staffel von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." nach ernüchternden Quoten im vergangenen Jahr lieber in der Nacht beendete, darf die Serie mit der dritten Staffel nun, wie einst beim ersten Durchlauf, wieder am Samstagabend in der Primetime dran. Dort konnte sie erwartungsgemäß aber auch nicht viel erreichen. 260.000 Zuschauer sahen die erste Folge in der Zielgruppe, bei der zweiten blieben noch 240.000 Zuschauer dran. Mehr als desaströse 2,9 und 2,6 Prozent waren damit nicht drin. Insgesamt sahen 670.000 beziehungsweise 650.000 Zuschauer zu.

RTL II bewegte sich mit "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit dem Disney Channel. Der setzte zur besten Sendezeit auf "Tarzan" und erreichte damit im Schnitt 210.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,3 Prozent, was für den deutlich kleineren Disney Channel durchaus ein Erfolg ist. Insgesamt schalteten 400.000 Zuschauer ein. Wie am Freitag landete man auch diesmal wieder vor Super RTL, das mit "Justin – Völlig verrittert!" insgesamt 380.000 Zuschauer ansprach und in der Zielgruppe mit 140.000 Zuschauern nur einen Marktanteil von 1,6 Prozent erzielte. "Die Dinos" brachten es mit zwei Folgen anschließend beim Disney Channel noch auf 1,7 und 1,6 Prozent in der Zielgruppe, während "Ein Monster in Paris" bei Super RTL nur noch miese 0,6 Prozent markierte.

Äußerst schwer tat sich das erfolgsverwöhnte ZDFneo, das samstags auf verschiedene Spielfilme setzt. "Hours – Wettlauf gegen die Zeit" wollten allerdings nur insgesamt 210.000 Zuschauer sehen. Mehr als dürftige 0,7 Prozent waren damit nicht zu holen; auch in der jüngeren Zielgruppe lief es mit 50.000 Zuschauern und 0,6 Prozent schlecht. "Gätjens großes Kino" ließ die Zuschauerzahl im Anschluss auf insgesamt 130.000 Zuschauer und ein halbes Prozent fallen. In der Zielgruppe blieben nur 20.000 Zuschauer für Steven Gätjens Filmmagazin dran, womit ZDFneo nur 0,3 Prozent erreichte. Immerhin aber: Mit "The Raven" ging es im Anschluss auf insgesamt 300.000 Zuschauer beziehungsweise 1,3 Prozent nach oben. In der Zielgruppe schalteten 110.000 Zuschauer ein, womit ZDFneo sich auf 1,4 Prozent verbesserte.

Auch Sat.1 Gold hatte am Samstag mit Problemen zu kämpfen. Die Scripted-Reality "Mein dunkles Geheimnis" sorgte mit drei Folgen im Vorabend nur für 100.000 bis 160.000 Zuschauer und verfehlte in der klassischen Zielgruppe die Prozentmarke deutlich. "Was kostet die Liebe? – Ein Großstadtmärchen" wollten zur besten Sendezeit dann insgesamt auch nur 190.000 Zuschauer sehen, was nicht mehr als 0,7 Prozent entspricht. In der Zielgruppe schalteten 60.000 Zuschauer ein, womit ebenfalls 0,7 Prozent erreicht wurden. "Der Verrückte mit dem Geigenkasten" fiel im Anschluss dann auf nur noch ein halbes Prozent in beiden Gruppen. Auf einem ähnlichen Niveau bewegte sich auch One. "Tödliche Geheimnisse" enttäuschte in der Primetime mit insgesamt nur 130.000 Zuschauern und 0,5 Prozent in der Zielgruppe und "Golden Door" wollten anschließend nur noch 60.000 Zuschauer sehen. Insgesamt sowie in der Zielgruppe waren damit nur noch 0,3 Prozent drin.

