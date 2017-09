Nur ProSieben hält mit dem "Tatort" im Ersten mit

© ProSieben

Der "Tatort" im Ersten hat erneut den ungefährdeten Sieg bei Jung und Alt eingefahren - mehr gab es für den Sender dann aber auch nicht zu feiern. Am besten hielt beim jungen Publikum ProSieben mit.



11.09.2017 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 11.09.2017 - 09:19 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,5 Prozent hat sich ProSieben am Sonntag die Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen gesichert. Ganz wesentlich dazu beigetragen hat der Film "Der Marsianer", der in der Primetime von 2,98 Millionen Menschen gesehen wurde. Schon das sorgte beim Gesamtpublikum für gute 9,7 Prozent. In der jungen Zielgruppe lief es dann angesichts von 1,76 Millionen Zuschauern und 16,0 Prozent noch einmal deutlich besser.





ProSieben setzte sich damit ohne Probleme vor RTL, das am Sonntag erstmals "Ninja Warrior" zeigte - das tat sich allerdings deutlich schwerer als zuletzt am Samstag (DWDL.de berichtete). Und ProSieben erzielte auch am späten Abend noch gute Quoten: "Gravity" kam ab 23 Uhr auf durchschnittlich 1,13 Millionen Gesamt-Zuschauer und 12,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.

Den Tagessieg bei Jung und Alt holte einmal mehr der "Tatort". 2,74 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und bescherten dem Ersten damit starke 22,7 Prozent. Insgesamt waren sogar 27,2 Prozent drin, die Gesamt-Reichweite lag bei 9,32 Millionen. Fernab des "Tatorts" sah es aber eher mau aus, was sich schon am Tagesmarktanteil in Höhe von 11,7 Prozent ablesen lässt. Alle Format zwischen 12 und 20:15 Uhr blieben bei einstelligen Marktanteilen hängen. So kam die DTM am Nachmittag nur auf 1,13 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent, die "Lindenstraße" wollten später nur 1,83 Millionen sehen. Das entsprach 7,5 Prozent.

Auch beim ZDF lief es am Sonntag nicht immer nach Plan: Mit dem neuen "Katie Fforde: Bruderherz" erreichte man 3,83 Millionen Zuschauer, das reichte nur zu 11,2 Prozent. Dafür steigerte sich das "heute-journal" danach auf starke 5,20 Millionen Zuschauer und 16,7 Prozent. Weil es aber auch am Nachmittag immer mal wieder einstellige Marktanteile gab, musste sich das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 10,2 Prozent begnügen.

Teilen