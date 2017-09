Bärenstark: Spencer und Hill beflügeln kabel eins

© kabel eins

"Zwei bärenstarke Typen" - der Name des Films war am Sonntag für kabel eins Programm: Mit dem Klassiker unterhielt der Sender fast 1,8 Millionen Zuschauer und lag deutlich vor Sat.1. Gute Nachrichten kommen zudem für RTL II von "Love Island".



18.09.2017 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 18.09.2017 - 09:32 Uhr

Auch wenn der Klamauk-Film "Zwei bärenstarke Typen" schon weit mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat, so ist die Fan-Gemeinde noch immer riesig. Das bekam kabel eins am Sonntagabend zu spüren, als man den Film-Klassiker mal wieder aus dem Acrhiv holte. Wo der Sender sonst gerne mit Quoten-Problemen zu kämpfen hat, lockte der Streifen mit Bud Spencer und Terence Hill im Schnitt 1,78 Millionen Zuschauer vor den Fernseher.

Das reichte schon beim Gesamtpublikum für einen sehr guten Marktanteil von 5,6 Prozent, doch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sogar noch ein ganzes Stück besser. Dort kann sich kabel eins nämlich über tolle 8,6 Prozent freuen - umso ärgerlicher, dass "Abenteuer Leben" im Anschluss nichts aus dieser guten Vorlage machte und sich mit 490.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe bloß auf der gewohnt mäßigen Flughöhe bewegte.

Für RTL II verlief der Abend dagegen umgekehrt: Während die Science-Fiction-Film "Seelen" zunächst mit nur 4,7 Prozent Marktanteil recht mäßig lief, wusste sich "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" im Anschluss zu steigern. Der Marktanteil der Kuppelshow zog auf überzeugende 6,8 Prozent in der Zielgruppe an. Das war der beste Wert seit dem Start am Montag. Dass die Gesamt-Reichweite mit nur 500.000 Zuschauern etwas niedriger ausfiel als zuletzt, dürfte auch der etwas späteren Ausstrahlung geschuldet sein.

Die Quoten der Vox-Dokusoap "Promi Shopping Queen" liegen unterdessen nur gesplittet vor, weisen aber wenig überraschend im Laufe des Abends einen Aufwärtstrend vor. Lag der Marktanteil in den ersten Minuten bei nur 5,7 Prozent, so verbesserte sich das Format während der zweiten Hälfte auf 8,5 Prozent. Ab 21:35 Uhr zog die Reichweite auf 1,32 Millionen Zuchauer an. "Prominent!" sahen später noch 890.000 Zuschauer, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei guten 8,1 Prozent.

Teilen