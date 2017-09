"Hart aber fair": Plasberg lässt Klaas alt aussehen

© WDR/Klaus Görgen

Nach der erfolgreichen "Wahlarena" mit Martin Schulz legte "Hart aber fair" noch einen drauf: Fast fünf Millionen Zuschauer sahen den ARD-Talk mit Frank Plasberg, darunter viele jüngere. "Ein Mann, eine Wahl" kam dagegen bei ProSieben nicht an.



19.09.2017

Während "Anne Will" am Sonntag trotz des starken "Tatort"-Vorlaufs mit mehr als acht Millionen Zuschauern nicht mal die Hälfte davon vor dem Fernseher hielt (DWDL.de berichtete), drehte ihr Talk-Kollege Frank Plasberg nur einen Tag später mächtig auf. Mit 4,85 Millionen Zuschauern verzeichnete der "Bürger-Talk" bei "Hart aber fair" die beste Reichweite der Sendung seit fast einem Jahr. Der Marktanteil lag bei stolzen 17,8 Prozent und machte die ARD ab 21:30 Uhr somit zum Marktführer. Mehr Zuschauer als "Hart aber fair" lockte am Montag einzig die "Tagesschau" vor den Fernseher.

Stark lief es zudem beim jungen Publikum: Wo sonst Marktanteile um fünf Prozent die Regel sind, steigerte sich "Hart aber fair" in dieser Woche mit 1,19 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf stolze 12,4 Prozent Marktanteil und bewegte sich damit auf Augenhöhe mit der ProSieben-Sitcom "The Big Bang Theory". Die Talkshow lockte damit zugleich mehr junge Zuschauer vor den Fernseher als das ProSieben-Format "Ein Mann, eine Wahl" mit Klaas Heufer-Umlauf, das nach den soliden Quoten der Vorwoche diesmal um kurz nach 22 Uhr bei gerade mal 5,4 Prozent Marktanteil hängen blieb.

"Hart aber fair" profitierte freilich auch von einem erfolgreichen Vorlauf: Die "Wahlarena" mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz war um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen etwas gefragter als die Sendung mit Angela Merkel in der Vorwoche. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite lagen beide Kontrahenten allerdings nahezu gleichauf: Merkels "Wahlarena" sahen 3,87 Millionen Zuschauer, bei Schulz schalteten nun 3,82 Millionen ein. Das Format musste sich damit dem RTL-Dauerbrenner "Wer wird Millionär?" und dem ZDF geschlagen geben.

Das Zweite erreichte mit seinem Drama "Nie mehr wie es war" im Schnitt 4,41 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Zudem waren die Mainzer auch mit ZDFneo erfolgreich: Dort unterhielt "Inspector Barnaby" zur besten Sendezeit nämlich 2,18 Millionen Zuschauer, sodass sich der Sender auf Augenhöhe mit Sat.1 bewegte. Ein starker Marktanteil von 7,0 Prozent war die Folge, eine weitere Episode war sogar noch etwas erfolgreicher. Der Tagesmarktanteil lag letztlich bei 4,7 Prozent - dadurch landete ZDFneo auf dem sechsten Rang.

