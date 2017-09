"Dance Dance Dance" erholt sich etwas, Panzer mit Tief

© MG RTL D/Frank W. Hempel

"Dance Dance Dance" kann zwar weiterhin nicht an die Vorjahreswerte anknüpfen, immerhin sahen nun aber erstmals mehr als eine Million in der Zielgruppe zu. Paul Panzer markierte derweil knapp ein neues Tief. Bei RTL II brach "Love Island" wieder ein.



Ein Erfolg ist die zweite Staffel von "Dance Dance Dance" für RTL bislang nicht. Nachdem die XXL-Tanzshow in der vergangenen Woche auf ein Tief von nur noch 850.000 Zuschauern und elf Prozent in der Zielgruppe gefallen ist, ging es nun aber immerhin wieder ein kleines Stück nach oben. 1,03 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein. Erstmals in dieser Staffel wurde damit die Millionenmarke durchbrochen; mit 12,3 Prozent war "Dance Dance Dance" allerdings dennoch kein Überflieger. Insgesamt blieb der Sendung mit 1,96 Millionen die Marke von zwei Millionen Zuschauern, die in der ersten Staffel stets durchbrochen wurde, erneut verwehrt.

Bei Sat.1 verlor Paul Panzer unterdessen wieder einige Zuschauer und musste sich am Freitagabend mit 610.000 Zusehern in der Zielgruppe begnügen. So wenige sahen bislang noch nicht zu, auch der Marktanteil des schon in der ersten Staffel nicht wirklich überragenden "Comedy-Spieleabends" sank mit 7,3 Prozent knapp auf ein neues Tief. Insgesamt schalteten 1,24 Millionen Zuschauer ein. "Genial daneben" wurde anschließend von 1,83 Millionen Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe steigerte sich Sat.1 mit der Panelshow auf 900.000 Zuschauer und einen guten Marktanteil von 10,3 Prozent. Mit alten Folgen der "Knallerfrauen" waren anschließend noch zwischen 9,6 und 11,2 Prozent drin, die "Knallerkerle" brachten es auf 8,5 und 10,0 Prozent.

"Love Island" brach den Aufwärtstrend am Freitagabend unterdessen rasant ab. Nachdem am Donnerstag mit 7,6 Prozent noch ein neuer Bestwert erreicht wurde, fiel die Realityshow am Freitag nun auf den bisherigen Tiefstwert von nur 4,4 Prozent zurück. Im Vergleich zum Freitag schalteten 200.000 Zuschauer weniger ein, sodass nur 330.000 Zuschauer in der Zielgruppe beziehungsweise insgesamt 510.000 Zuschauer übrig blieben. Dabei lief es für die Grünwalder zuvor mit "Ein riskanter Plan" gar nicht so schlecht. 520.000 Zuschauer sahen den Streifen in der Zielgruppe, womit RTL II einen Marktanteil von 6,1 Prozent erzielte. Insgesamt schalteten 920.000 Zuschauer ein.

Gute Nachrichten kommen unterdessen aus dem Nachmittagsprogramm, wo Detlef Soost seine erste Woche als Talkshowmoderator mit einem Bestwert von 160.000 Zuschauern in der Zielgruppe beendete. Wie am Tag zuvor wurden damit erneut solide 5,2 Prozent erreicht. Insgesamt schalteten 190.000 Zuschauer die nach Soost benannte Talkshow ein. "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt" hielt im Anschluss alle Zuschauer in der Zielgruppe und brachte es damit auf 4,9 Prozent.

