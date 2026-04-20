Das ZDF hat angekündigt, wann das Musikformat "Song Trip" in eine neue Staffel starten wird. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Produktion mit neuen Musikerinnen und Musikern weiter geht (DWDL.de berichtete). Nun ist klar: Alle vier Folgen der zweiten Staffel sind ab Montag, dem 29. Juni, im Streamingportal des ZDF verfügbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 17. Juli, die Ausgaben sind immer freitags ab 23:30 Uhr zu sehen.

In dem Format machen sich deutsche Musikerinnen und Musiker auf eine Reise rund um den Globus. Sie besuchen fremde Länder, entdecken neue Kulturen und tauchen in die musikalischen Traditionen ihrer Reiseziele ein. Gemeinsam mit Local Artists verwandeln sie auf jeder Reise einen ihrer Hits in eine noch nie gehörte Version. Dabei sind in der zweiten Staffel Yvonne Catterfeld (Kap Verde), Nico Santos (Vietnam), Rea Garvey (Norwegen und Finnland) und Peter Maffay (USA). In einer Rahmenhandlung schauen die Künstlerinnen und Künstler ihre Reisen gemeinsam an und tauschen Erfahrungen und Erlebnisse aus.

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch verraten, wann die zweite Staffel des Umstyling-Formats "That’s my Style" zu sehen sein wird. Susan Sideropoulos meldet sich demnach am Sonntag, den 5. Juli, zurück. Die insgesamt acht neuen Folgen sind dann immer wöchentlich ab 14 Uhr zu sehen. In "That’s my Style" geben Modeprofis den Protagonistinnen und Protagonisten Typberatung und Styling-Vorschläge für ein individuelles Shoppingerlebnis – und alles findet unter einem Dach im persönlichen Kaufhaus statt. Als Professionals sind Marina Hoermanseder, Axel Surendorf, Ines Thömel, Konstantinos The Stylist und Swaantje Taube mit dabei, sie "battlen" sich mit Look-Vorschlägen. Am Ende steht jeweils die Kaufentscheidung. Dabei entscheidet sich auch, welche Stylistin oder welcher Stylist gewonnen hat. Die Teilnehmenden zahlen mit ihrem eigenen Geld.

Schon etwas früher, am 29. Mai nämlich, meldet sich das "ZDF Magazin vor Ort" zurück. Jan Böhmermann tritt in diesem Jahr bekanntlich etwas kürzer und überlasst anderen Gesichtern im Rahmen seiner Sendung das Feld. Der erste Versuch dieser Art lief zuletzt zwar gut, aber deutlich schlechter als die regulären Ausgaben. In der zweiten Ausgabe dreht sich alles um das Wahrzeichen der Stadt Köln: den Colonius. Der Fernmeldeturm hat ausgedient und soll gesprengt werden. Pünktlich zum halbstündigen Countdown berichtet das Team von "ZDF Magazin vor Ort" vom Geschehen: Was braucht es alles, damit so eine Sprengung sicher abläuft? Wurden alle betroffenen Anwohner evakuiert? Und wie verabschiedet man sich gebührend von solch einer städtebaulichen Ikone?