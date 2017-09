RTL II zieht positive Bilanz nach Facebook-"Wahlparty"

© RTL II

Mit seiner über dreistündigen "Wahlparty" hat RTL II am Sonntag eigenen Angaben zufolge mehr als drei Millionen Menschen erreicht. Während der Sendung wurde über 47.000 Mal mit dem Stream interagiert - auch in Form von Emoji-Votings.



25.09.2017 - 12:57 Uhr von Alexander Krei 25.09.2017 - 12:57 Uhr

Zahlreiche Fernsehsender berichteten am Sonntag über die Bundestagswahl - und während die meisten dies vor allem im linearen Programm machten, setzte RTL II auf Facebook. Dort präsentierte die Mannschaft um Moderator Christoph Hoffmann eine über dreistündige Live-Sendung, die nach Angaben des Senders mehr als drei Millionen Menschen erreicht haben soll. Das Video der "RTL II Wahlparty" wurde über 800.000 Mal aufgerufen, wie aus der Facebook-Seite der RTL II News hervorgeht.

Darüber hinaus wurde durch Shares, Reaktionen und Kommentare über 47.000 Mal mit dem Stream interagiert, wie der Sender vorrechnet - Abstimmungen per Emoji inklusive. Zudem erreichte man ein besonders junges Publikum: Nach Angaben von RTL II waren 94 Prozent der Nutzer unter 45. Sie bekamen neben Hochrechnungen auch Gespräche mit einem Politikwissenschaftler sowie Vertretern der sechs Partei-Jugendorganisationen zu sehen. Die Reden von Angela Merkel und Martin Schulz wurden darüber hinaus live übertragen.

Am Tag danach zeigt man sich bei RTL II zufrieden. "Das war Wahlberichterstattung 2.0", sagte Chefredakteur Matthias Walter. "Mit unserem Wahlformat haben wir die junge Generation live in einem sozialen Medium, schnell, einfach und mobil konsumierbar mit den wichtigsten Infos zur Wahl versorgt. Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wurde."

