Fast 5 % Marktanteil: ZDFneo rückt Sat.1 auf die Pelle

Mit einem Tagesmarktanteil von fast fünf Prozent landete ZDFneo am Mittwoch beim Gesamtpublikum vor Vox, kabel eins und RTL II - und gar nicht allzu weit hinter Sat.1. In der Primetime bewegte sich der Sender gar auf Augenhöhe mit RTL und ARD.



28.09.2017 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 28.09.2017 - 08:53 Uhr

Wenn Sat.1 einen gebrauchten Tag erwischt und ZDFneo einen richtig starken, dann sieht das so aus wie an diesem Mittwoch: Da verzeichnete ZDFneo nämlich einen herausragenden Tagesmarktanteil von 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum und landete auf dem fünften Rang - gerade mal 0,7 Prozentpunkte trennten den vermeintlich kleinen Sender vom vermeintlich großen Sat.1. Vox, kabel eins und RTL II konnte ZDFneo sogar teils deutlich hinter sich lassen.

Vor allem in der Primetime war der Sender stark wie nie unterwegs: Mit 2,30 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,6 Prozent erreichte die Krimireihe "Ein starkes Team" bei ZDFneo fast genauso viele Zuschauer wie RTL und die ARD. Sat.1 wurde zu diesem Zeitpunkt sogar regelrecht deklassiert: Dort musste die fünfte Folge von "House Rules - Das Renovierungsduell" mit gerade mal mal 740.000 Zuschauern sowie 2,5 Prozent Marktanteil neue Tiefstwerte hinnehmen.

Zuschauer-Trend: House Rules - Das Renovierungsduell



In der Zielgruppe fuhr die Dokusoap lediglich 4,2 Prozent Marktanteil ein - und der Tiefpunkt des Abends war damit noch gar nicht erreicht. So ging die "Focus TV Reportage" im Anschluss mit nur 3,4 Prozent baden, ehe "Killer Couples: Mörderische Paare" schließlich völlig versagte und katastrophale 1,4 Prozent Marktanteil verbuchte. Weil die Werte nach dem "Frühstücksfernsehen" auch tagsüber durchweg einstellig ausfielen, blieb Sat.1 letztlich auch in der Endabrechnung bei nur 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen.

Hier war ZDFneo freilich längst nicht so stark unterwegs wie beim Gesamtpublikum, doch im Schnitt 2,5 Prozent können sich ebenfalls sehen lassen. Quotenbringer des Senders war am Mittwoch übrigens nicht nur "Ein starkes Team", sondern auch "Wilsberg", der im Anschluss noch 1,42 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Am Vorabend steigerte sich "Bares für Rares" bereits auf bis zu 1,44 Millionen Zuschauer und einen Gesamt-Marktanteil von 5,5 Prozent. Beim jungen Publikum reichte es um 19:30 Uhr für ebenfalls starke 4,2 Prozent.

