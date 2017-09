Bayern-Klatsche sorgt für starke Quoten bei ZDF und Sky

© ZDF/Marianne Mueller

Das ZDF hat mit der Niederlage des FC Bayern in der Champions League starke Quoten erzielt. Mehr als acht Millionen Zuschauer schalteten ein und damit deutlich mehr als zuletzt beim BVB. Hinzu kamen noch einmal fast eine Million Fans bei Sky.



28.09.2017 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 28.09.2017 - 09:09 Uhr

Mit dem 0:3 gegen Paris St. Germain hat sich der FC Bayern München am Mittwochabend in der Champions League eine deftige Klatsche eingefangen. Freuen kann man sich allenfalls beim ZDF, wo die Live-Übertragung des Gruppenphasen-Spiels für starke Quoten sorgte. 8,27 Millionen Zuschauer waren im Schnitt ab 20:45 Uhr dabei und trieben den Marktanteil auf hervorragende 28,9 Prozent. Verglichen mit dem Spiel zwischen Tottenham und dem BVB vor zwei Wochen stieg die Reichweite um fast 1,5 Millionen Zuschauer. Klar, dass das für den völlig ungefährdeten Tagessieg beim Gesamtpublikum reichte.

Zum Vergleich: Die RTL-Rankingshow "Die 25 unfassbarsten Geschichten der Welt" erreichte als größter Verfolger fast sechs Millionen Zuschauer weniger. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das ZDF letztlich leichtes Spiel: Hier kam das Bayern-Spiel mit 2,34 Millionen Zuschauern auf ebenfalls starke 23,6 Prozent Marktanteil, während sich RTL mit nur 10,8 Prozent begnügen musste. Alle anderen Sender verzeichneten in der Primetime durchweg einstellige Marktanteile.

Starke Quoten gab es allerdings auch für Sky, wo Einzelspiele und Konferenz in der Champions Lague weiter 970.000 Zuschauer erreichten, sodass am Mittwochabend unterm Strich deutlich mehr als neun Millionen Menschen Fußball sahen. All jene, die in Bars und Kneipen dabei waren, sind in diesen Zahlen wie immer noch gar nicht enthalten. In der Zielgruppe erreichte die Sky-Übertragung übrigens einen sehr guten Marktanteil von 5,5 Prozent, sodass der Pay-TV-Sender unter anderem Sat.1, kabel eins und Vox hinter sich lassen konnte.

Doch zurück zum ZDF, wo auch abseits des Fußballs gute Quoten eingefahren wurden: So wusste das "heute-journal" in der Halbzeit-Pause mit 7,68 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von mehr als 25 Prozent zu überzeugen. Das "Auslandsjournal" tat sich am späten Abend angesichts des starken Vorlaufs mit 1,55 Millionen Zuschauern sowie 11,2 Prozent Marktanteil ein ganzes Stück schwerer, doch "Markus Lanz" baute den Marktanteil ab 23:47 Uhr noch einmal auf 16,3 Prozent aus. Insgesamt waren hier 1,43 Millionen Zuschauer dabei.

