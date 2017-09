Sport1 landet mit Fußball weit vor ProSieben und RTL II

© Uefa

Dank der Europa League hat Sport1 am Donnerstag erneut richtig gute Quoten eingefahren. Bei ProSieben ist "Kiss Bang Love" endgültig abgeschmiert und Daniela Katzenberger konnte bei RTL II zum Auftakt ihrer neuen Sendung ebenfalls nicht überzeugen.



29.09.2017 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 29.09.2017 - 09:58 Uhr

Mehr als zwei Millionen Zuschauer hat Sport1 vor zwei Wochen beim Auftakt in die neue Europa-League-Saison vor den Bildschirmen versammelt, sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe holte der Sender damals zweistellige Marktanteile. Diese ganze starken Werte waren in dieser Woche zwar nicht drin, dennoch kann man sehr zufrieden sein. Die Partie zwischen Hoffenheim und Ludogorez wollten 1,56 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete man bei 4,0 Prozent.

Vor allem dank dieser hohen Werte schob sich Sport1 am Donnerstag an die Spitze der kleinen Sender: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent ließ man DMAX, Sat.1 Gold und ZDFneo in der jungen Zielgruppe hinter sich. Bei Sky sahen derweil 150.000 Menschen die Hoffenheimer Niederlage. Die Konferenz kam zur gleichen Zeit auf 300.000 Zuschauer. Die Köln-Partie schalteten ab 19 Uhr bei Sky durchschnittlich 270.000 Menschen ein, die Konferenz erreichte 550.000 Zuschauer.

Sport1 hatte am Donnerstag in der Primetime sogar deutlich mehr Zuschauer als ProSieben und RTL II. Bei ProSieben fiel "Kiss Bang Love" auf 640.000 Zuschauer, das waren noch einmal 140.000 weniger als beim Rekord-Tief in der vergangenen Woche. Mit 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dürfte die Sendung mittlerweile fernab jeglicher Zielvorgaben liegen. Sogar RTL II war mit "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" erfolgreicher unterwegs. Die neue Sendung mit Daniela Katzenberger sahen sich 980.000 Menschen an, beim jungen Publikum reichte aber auch das nur zu müden 5,0 Prozent. "Love Island" steigerte sich danach aber immerhin auf 6,5 Prozent.

