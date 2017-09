ZDF: Zuschauer geben neuer "Betty" eine Chance

© ZDF/Aaron Rositzka

Zur vierten Staffel wurde die Hauptrolle in "Bettys Diagnose" neu besetzt. Die Zuschauer nahmen aber auch Annina Hellenthal als neue Betty an und sorgten in der Zielgruppe für einen neuen Bestwert. Von einem Bestwert war "Dance Dance Dance" derweil weit entfernt.



30.09.2017

Drei Staffeln lang spielte Bettina Lamprecht die Hauptrolle in der Vorabendserie "Bettys Diagnose". Zur verlängerten vierten Staffel tauschte das ZDF nun die Hauptrolle aus. Die gute Nachricht für die Mainzer: Die Zuschauer haben zum Start der neuen Staffel auch Annina Hellenthal als neue Betty angenommen. 3,55 Millionen Zuschauer sahen den Auftakt am Freitag, womit das ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent erzielte. Abgesehen vom Finale der dritten Staffel bewegte sich "Bettys Diagnose" mit den runddreieinhalb Millionen Zuschauern auf einem gewohnt guten Niveau; der Marktanteil fiel gar höher aus als für gewöhnlich im Frühjahr.

Besonders gut sah es diesmal in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus. Hier eröffnete "Bettys Diagnose" die vierte Staffel gleich mit einem neuen Bestwert von genau zehn Prozent. Im Schnitt sahen hier 640.000 Zuschauer zu. Etwas später am Abend sicherte sich das ZDF in dieser Altersgruppe mit der "heute-show" übrigens auch den Tagessieg. 1,11 Millionen Zuschauer schalteten ein, womit ein toller Marktanteil von 15,4 Prozent erreicht wurde. Insgesamt sahen im Schnitt 4,04 Millionen Zuschauer die erste Ausgabe nach der Bundestagswahl. Das ZDF erzielte damit 19,1 Prozent.

Auch insgesamt hatten die Mainzer mit dem Krimi-Doppel wieder die Nase vorn. 5,41 Millionen Zuschauer entschieden sich zum Start in den Abend für "Die Chefin" und 4,55 Millionen Zuschauer blieben im Anschluss auch für "Schuld nach Ferdinand von Schirach" dran. Letztere Serie erreichte damit 16,4 Prozent, während "Die Chefin" zuvor sogar drei Prozentpunkte mehr markierte. In der jüngeren Zielgruppe erreichte "Die Chefin" gute 710.000 Zuschauer und damit 8,8 Prozent. "Schuld" steigerte sich anschließend gar ein bisschen auf 770.000 Zuschauer und gute neun Prozent.

RTL war unterdessen von einem Erfolg am Freitag wieder etwas weiter entfernt. "Dance Dance Dance" unterhielt dort insgesamt nur 1,82 Millionen Zuschauer, was 6,9 Prozent entspricht. In der Zielgruppe droht die Show, die sich im vergangenen Jahr immerhin noch wacker schlug, nun sogar in die Einstelligkeit zu fallen. Mit 10,8 Prozent reichte es diesmal jedenfalls nur für ein neues Tief, mit dem man in Köln nicht zufrieden sein darf. 870.000 Zuschauer schalteten diesmal ein. Das Live-Programm von Dieter Nuhr wollten am späten Abend dann auch nur noch 610.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen. Mehr als 10,4 Prozent waren damit nicht drin. Insgesamt blieben 1,30 Millionen Zuschauer für Nuhr dran, womit RTL sich immerhin etwas auf 7,8 Prozent steigerte.

