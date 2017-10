ZDFneo lässt RTL II mit Spielfilmen alt aussehen

© ZDFneo/FEEDME

Während RTL II mit "Der 13te Krieger" überhaupt nicht punkten konnte und auch Vox so seine Probleme am Samstagabend hatte, darf man sich in Mainz wieder freuen: ZDFneo überzeugte gleich mit zwei Spielfilmen ein Millionenpublikum.



01.10.2017 - 09:17 Uhr von Marcel Pohlig 01.10.2017 - 09:17 Uhr

Immer wieder drängte ZDFneo in den vergangenen Wochen vor vermeintlich größere Sender. Auch am Samstagabend ließ ZDFneo mit seinen Spielfilmen nun wieder andere Sender alt aussehen. 1,46 Millionen Zuschauer verfolgten den Spielfilm "Mörderische Jagd", womit ZDFneo einen Marktanteil von stolzen 5,3 Prozent erreichte. Auch in der Zielgruppe war der Spielfilm für ZDFneo ein voller Erfolg, schalteten doch 340.000 Zuschauer ein. Die Mainzer erzielten damit tolle 4,1 Prozent. "Mord in Ascheberg" war in der Zielgruppe anschließend mit 200.000 Zuschauern und zweieinhalb Prozent zwar nicht mehr ganz so gefragt, mit 1,19 Millionen Zuschauern und 4,7 Prozent aber insgesamt ebenfalls ein Hit.

ZDFneo drängte damit am Samstag sehr deutlich vor RTL II. Nachdem dort "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." in der Primetime grandios scheiterte, läuft es nun auch für die Spielfilme nicht besser. Auch "Der 13te Krieger" enttäuschte in dieser Woche mit insgesamt nur 670.000 Zuschauern. In der Zielgruppe schalteten dabei nur 230.000 Zuschauer ein, womit RTL II lediglich 3,4 Prozent erreichte. Der Wochenrückblick von "Love Island" brachte es anschließend auch nur auf 230.000 Zuschauer und 2,9 Prozent in der Zielgruppe, "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." schloss sich dem dann mit miesen 1,5 Prozent an. Eine zweite Folge kam nach Mitternacht auch nur auf 2,0 Prozent.

Auch für Vox bestand am Samstagabend noch viel Luft nach oben. "John Carter – Zwischen zwei Welten" interessierte zur besten Sendezeit lediglich 470.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit die Kölner nicht über schwache 5,6 Prozent hinaus kamen. Insgesamt sahen 1,22 Millionen Zuschauer zu. Mit "Cold Justice: Sex Crimes" ging es anschließend gar auf miese 2,4 Prozent in der Zielgruppe bergab. Nur 160.000 Zuschauer schauten hier zu; insgesamt waren es auch nur 430.000 Zuschauer. Dafür lief es für Vox tagsüber gut. "Shopping Queen" erreichte zwischen 8,6 und 11,3 Prozent, "hundkatzemaus" am Vorabend mit 470.000 Zuschauern in der Zielgruppe tolle 9,7 Prozent und auch "3 Engel für Tiere" ist zur dritten Folge mit 8,6 Prozent endlich auf dem gewohnten Niveau angekommen. 530.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein. Insgesamt waren es 1,08 Millionen.

Zumindest mit dem Abschneiden in der Primetime kann man unterdessen bei Sat.1 zufrieden sein. "Die Schadenfreundinnen" erreichte dort insgesamt 1,54 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 5,7 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 830.000 Zuschauer ein, womit Sat.1 einen Marktanteil von genau zehn Prozent markierte. Nur "Ocean's Twelve" erwies sich als kein passendes Folgeprogramm. Nur 310.000 Zuschauer blieben in der Zielgruppe dran, wodurch der Marktanteil auf miese 4,9 Prozent purzelte. Insgesamt sahen nicht mehr als 600.000 Zuschauer zu.

