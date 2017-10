Zum Finale: "Love Island" tut sich in der Primetime schwer

© RTL II

Vielleicht hätte RTL II auch das Finale von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" auf dem gewohnten Sendeplatz gezeigt. In der Primetime sah es für die Show nämlich nicht gut aus. Dafür punktete im Anschluss der Neustart "UNdressed – Das Date im Bett".



03.10.2017 - 09:18 Uhr von Marcel Pohlig 03.10.2017 - 09:18 Uhr

Knapp sechs Prozent in der Zielgruppe und insgesamt im Schnitt 630.000 Zuschauer erreichte "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II im Staffeldurchschnitt. Einen ähnlich großen Erfolg wie in Großbritannien erzielte RTL II damit nicht. Auch wenn es für den Sender recht ordentlich lief: Mehr dürfte man sich von einem solchen Event schon versprochen haben. Vielleicht hätte man dafür auch das Finale besser auf dem gewohnten Sendeplatz am späteren Abend belassen.

In der Primetime sah es nun nämlich nicht rosig aus. Zwar bewegte sich "Love Island" mit 370.000 Zuschauern auf einem ähnlichen Niveau wie am späteren Abend, in der Primetime waren am Abend vor dem Tag der deutschen Einheit damit allerdings nur noch maue 4,1 Prozent drin. Das war, sieht man von den Best-Of-Ausgaben am Samstag ab, ein neues Tief für die Reality-Kuppel-Show. Insgesamt schalteten 570.000 Zuschauer ein.

Auf dem eigentlich gelernten Sendeplatz schickte RTL II am späteren Abend dagegen das neue Format "UNdressed – Das Date im Bett" an den Start und konnte damit auch bei seinen Zuschauern punkten. 770.000 Zuschauer sahen die erste Folge insgesamt, während es in der Zielgruppe 470.000 Zuschauer waren. Eine direkt im Anschluss gezeigte zweite Folge erreichte dann noch 370.000 Zuschauer. RTL II erreichte mit seiner unkonventionellen Datingshow damit Marktanteile von ordentlichen 5,7 und 5,8 Prozent.

An Vox kam RTL II damit allerdings nicht heran. "Goodbye Deutschland" erreichte dort am späteren Abend im Schnitt 660.000 Zuschauer und damit starke 9,6 Prozent. In der Primetime sah es für die Auswanderer dabei gar nicht so gut aus; hier wurden nämlich mit 540.000 Zuschauern nur 5,9 Prozent erzielt. Auch insgesamt lief es am späten Abend besser als in der Primetime. Sahen zum Start in den Abend nur 1,13 Millionen Zuschauer zu, waren es später sogar 1,29 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg auch hier deutlich von 3,8 auf 6,9 Prozent.

