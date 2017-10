Porno-"Tatort" im direkten Vergleich vor Fußball bei RTL

© BR/Hagen Keller

Auch die Konkurrenz durch das letzte WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalelf konnte nicht verhindern, dass der "Tatort" am Sonntag um 20:15 Uhr Marktführer war. Nach "Tatort"-Ende zog die Zuschauerzahl beim Fußball aber deutlich an



09.10.2017 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 09.10.2017 - 08:55 Uhr

Der "Tatort: Hardcore" aus München war im Porno-Milieu angesiedelt und beschwor im Vorfeld vor allem in der Boulevard-Presse wie erhofft vorgetäuschte Empörung herauf - und damit die nötigen Schlagzeilen, um im harten Konkurrenzkampf an diesem Sonntagabend bestehen zu können. Immerhin musste der ARD-Krimi nämlich gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft antreten - und konnte sich tatsächlich trotzdem durchsetzen.

9,12 Millionen Zuschauer schalteten den "Tatort: Hardcore" am Sonntagabend um 20:15 Uhr ein und somit trotz der starken Konkurrenz sogar mehr als bei den anderen drei Münchner "Tatort"-Folgen in diesem Jahr. Der Marktanteil lag bei 25,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit war der "Tatort" in seinem Timeslot Marktführer. RTL erreichte mit der ersten Halbzeit der Partie zwischen Deutschland und Aserbaidschan ab 20:45 Uhr 8,24 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich hier auf 22,7 Prozent.

Nach dem "Tatort" wechselten dann viele Zuschauer rüber zu RTL, um sich die zweiten 45 Minuten anzusehen. Die Reichweite stieg deutlich auf 9,73 Millionen Zuschauer, der Marktanteil schnellte auf 32,2 Prozent nach oben. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden während der zweiten Hälfte ebenfalls stolze 29,7 Prozent Marktanteil erreicht. Beim jungen Publikum lag der Fußball aber auch in Hälfte 1 schon vor dem "Tatort": RTL erreichte 22,8 Prozent Marktanteil, der "Tatort" im Ersten 20,9 Prozent. Ohnehin darf man sich bei RTL freuen: Obwohl Deutschland die WM-Qualifikation schon vor dem Spiel in der Tasche hatte, gehörte die Partie gegen Aserbaidschan in Hälfte 2 sogar zu den Top 4 der Länderspiel-Übertragungen.

Im Ersten ging's nach dem starken "Tatort" dann hingegen rasant bergab. "Anne Will" konnte nur 2,72 Millionen Zuschauer halten, das war die niedrigste Zuschauerzahl seit dem Wechsel auf den Sonntagabend. Der Marktanteil sackte in Konkurrenz zum Fußball auf 9,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

