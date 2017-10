Nach Fehlstart: "Schwiegertochter gesucht" legt massiv zu

© RTL

Bei RTL darf man aufatmen: Nachdem "Schwiegertochter gesucht" in der vergangenen Woche ungewöhnlich schwach gestartet war, lief es in Woche 2 ungleich besser. Unterdessen halten sich die "Beet-Brüder" von Vox vor Julia Leischik in Sat.1



09.10.2017 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 09.10.2017 - 09:16 Uhr

Mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen markierte "Schwiegertochter gesucht" in der vergangenen Woche zum Start in die neue Staffel einen Tiefstwert. Eine Woche später sieht die Welt aber schon wieder ganz anders aus: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog massiv auf 16,9 Prozent an - und lag damit prompt höher als bei allen Folgen im vergangenen Jahr. 3,25 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt zu, das waren 650.000 mehr als eine Woche zuvor.

Die gute Nachricht für Sat.1: "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" hatte unter der erstarkten Schwiegertochter-Kuppelei nicht zu leiden und konnte sich mit 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf einen Staffel-Bestwert steigern. 3,28 Millionen Zuschauer schalteten ein, auch hier ging es im Vergleich zur Vorwoche und über 600.000 Zuschauer nach oben. Doch es gibt zwei Wermutstropfen: "Das große Backen" musste zuvor Federn lassen und sich erstmals seit 2015 wieder mit einem einstelligen Marktanteil zufrieden geben. 9,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Zweiter Wermutstropfen: Die Vermisstensuche von Julia Leischik reihte sich in der klassischen Zielgruppe auch in dieser Woche hinter Vox ein. Dort steigerten sich "Die Beet-Brüder", die sich diesmal als Pool-Bauer versuchen mussten, nämlich auf 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nur einmal lief es in der Geschichte des Formats bislang besser. 2,09 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Detlef baut ein Haus" konnte das Vorwochen-Niveau zuvor weitgehend halten und erreichte gute 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,36 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein.

Teilen