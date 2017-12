"6 Mütter" und "Rosins Restaurants" können sich steigern

© MG RTL D

13.12.2017 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 13.12.2017 - 08:51 Uhr

Während die erste Staffel von "6 Mütter" im vorigen Jahr nach starkem Auftakt schnell viele Zuschauer verlor, zeigt der Trend diesmal in die umgekehrte Richtung. Nach dem guten Staffel-Auftakt der Vorwoche konnte die Doku-Reihe in dieser Woche sogar zulegen. 1,62 Millionen Zuschauer waren am Dienstag um 20:15 Uhr dabei und damit noch einmal 50.000 mehr als vor einer Woche. In der Zielgruppe zog der Marktanteil auf sehr gute 9,5 Prozent an und bewegte sich somit deutlich oberhalb des Senderschnitts.

Die neue Reihe "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" musste im weiteren Verlauf des Abends dagegen Verluste hinnehmen, blieb mit einer Million Zuschauern und einem Marktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls ein Erfolg. Erst als Vox zu später Stunde "Die Beet-Brüder" an den Start schickte, sah es mit nur noch 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe recht mau aus. Unterm Strich kann man bei Vox auch hinsichtlich des Tagesmarktanteils von 7,6 Prozent aber sehr zufrieden sein.

Gleiches gilt für kabel eins, das am Dienstag im Schnitt auf 5,5 Prozent kam und dabei vor allem von einem erfolgreichen Abendprogramm profitierte. "Rosins Restaurants" konnte sich nämlich auf überzeugende 6,5 Prozent steigern und gewann im Vergleich zum Staffel-Auftakt der Vorwoche knapp 200.000 Zuschauer hinzu. Insgesamt zählte das Format diesmal 1,12 Millionen Zuschauer, ehe noch 810.000 Zuschauer beim "K1 Magazin" dran blieben. Hier fiel der Marktanteil in der Zielgruppe mit 6,4 Prozent so hoch aus wie seit Mitte Juli nicht mehr.

Ganz anders die Lage dagegen RTL II, wo "Zuhause im Glück" mit Problemen zu kämpfen hatte. Zwar war die Gesamt-Reichweite des Formats mit 1,03 Millionen Zuschauern durchaus ordentlich, doch mit einem Marktanteil von nur 4,0 Prozent in der Zielgruppe kann man sicher nicht zufrieden sein. Probleme bereitet dem Sender nach wie vor Daniela Katzenberger, deren Daytime-Format "3 Boxen, Dein Style" auch am Dienstag wieder mit nur 2,3 Prozent Marktanteil das schwächste Glied war.

