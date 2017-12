Schweiger-Doppel beschert kabel eins gute Quoten

© Warner Bros. Entertainment

Mit den beiden Filmen "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" hat kabel eins zwar keine überragenden, aber dennoch gute Quoten eingefahren. RTL II musste sich derweil mit weniger zufrieden geben und bei Sat.1 überzeugte nicht nur die Primetime.



15.12.2017 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 15.12.2017 - 09:24 Uhr

1,01 Millionen Menschen haben sich am Donnerstag zur besten Sendezeit "Keinohrhasen" bei kabel eins angesehen. Der Film mit Til Schweiger brachte es so auf sehr solide 6,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Danach schob kabel eins gleich den nächsten Schweiger-Film hinterher: "Zweiohrküken" wurde noch von 560.000 Menschen gesehen, aufgrund der späten Uhrzeit steigerte sich der Marktanteil auf gute 7,7 Prozent. Für kabel eins war es also durchaus ein gelungener Abend.

Mit den Schweiger-Filmen platzierte sich der Sender auch deutlich vor RTL II, wo "Frauentausch" und "Die Kochprofis" seit Wochen im Quotentief verharren, auch wenn es in dieser Woche etwas besser aussah. So kam RTL II mit "Frauentausch" auf 5,0 Prozent Zuschauer, zuletzt stand hier immer öfters zur eine vier vor dem Komma. Insgesamt schalteten 640.000 Menschen ein. "Die Kochprofis" steigerten sich danach auf 5,7 Prozent, zuletzt sah es mit Werten um die 3,0 Prozent noch deutlich schlechter aus. Die Gesamt-Reichweite lag bei 530.000.

Sat.1 fuhr mit einem Dreierpack "Criminal Minds" derweil recht gut: Eine neue Folge und die anschließende Wiederholung landeten bei jeweils 9,4 Prozent Marktanteil, eine weitere alte Episode kam ab 22:15 Uhr dann sogar auf 10,5 Prozent. Auch "Elementary" lag am späten Abend noch bei grundsoliden 9,3 Prozent. Doch Sat.1 war am Donnerstag vor allem auch am Nachmittag erfolgreich: Zwei Folgen der "Klinik am Südring" holten 13,6 und 12,1 Prozent Marktanteil, selbst "Schicksale" profitierte davon und erreichte im Anschluss noch 10,6 Prozent. Danach wurden die Probleme allerdings offensichtlich: "Auf Streife" und "Die Ruhrpottwache" landeten am Vorabend bei viel zu schwachen 7,5 und 5,3 Prozent.

