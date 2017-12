Buschmann vermasselt Einstand bei "5 gegen Jauch"

© MG RTL D / Frank Hempel

RTL ist bei "5 gegen Jauch" zu normalen Kandidaten zurückgekehrt – und hat auch den Moderator ausgetauscht. Für Frank Buschmann verlief die Premiere aus Quotensicht aber nicht gut. Besser sah es für die Weihnachtsshow von "Genial daneben" aus



16.12.2017 - 09:48 Uhr von Marcel Pohlig 16.12.2017 - 09:48 Uhr

Die ein oder andere Show moderiert Frank Buschmann bereits bei RTL, nun kam auch das bislang von Oliver Pocher moderierte "5 gegen Jauch" dazu. Nach dem Wechsel in der Moderation und der Rückkehr zu normalen Kandidaten anstelle von Promis brach die Quizshow am Freitag jetzt stark ein. Nur noch 2,28 Millionen Zuschauer schalteten am Freitagabend ein; rund 1,3 Millionen Zuschauer weniger als bei der letzten Ausgabe im März.

In der Zielgruppe verfehlten Buschmann und Jauch die Millionenmarke, die bislang, im Oktober 2015, nur einmal haarscharf verpasst wurde, diesmal sehr deutlich. Lediglich 810.000 Zuschauer entschieden sich für die knapp vierstündige Abendshow. Auch das ist ein absoluter Tiefstwert für das Format. Der Marktanteil fiel mit nur 10,1 Prozent entsprechend ernüchternd aus. Zum Vergleich: Bei der vergangenen Ausgabe steigerte sich "5 gegen Jauch" noch auf tolle 15,5 Prozent.

Zuschauer-Trend: 5 gegen Jauch



So musste sich RTL an diesem Freitag nicht nur dem Fußball im ZDF, sondern auch der XXL-Weihnachtsshow von "Genial daneben" geschlagen geben. Die schlug sich prächtig und unterhielt in Sat.1 im Schnitt 980.000 Zuschauer alleine in der Zielgruppe, womit gute 11,6 Prozent erzielt wurden. Auch insgesamt landeten Hugo-Egon Balder und Co. mit 2,51 Millionen Zuschauern und 9,1 Prozent vor RTL. Nur Antoine Monot jr. profitierte im Anschluss kaum und fiel mit seinen "Knallerkerlen" auf 550.000 Zuschauer und 8,7 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt blieben 1,17 Millionen Zuschauer dran.

