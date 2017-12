"Klein gegen Groß" bei Jungen beliebt wie noch nie

© NDR/Thorsten Jander

Kai Pflaume unterhielt im Ersten mit "Klein gegen Groß" wieder deutlich über fünf Millionen Zuschauer. Besonders gut lief es diesmal bei den Jüngeren, wo die Show einen Bestwert verzeichnete. Noch ein bisschen besser lief es für den Samstagskrimi im ZDF.



17.12.2017 - 09:17 Uhr von Marcel Pohlig 17.12.2017 - 09:17 Uhr

Während bei RTL das Finale vom "Supertalent" lief und bei ProSieben zum dritten Mal ein Kandidat versucht, Steffen Henssler zu schlagen, erzielte Kai Pflaume im Ersten einen neuen Bestwert beim jungen Publikum. "Klein gegen Groß" wurde von 1,09 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gesehen. Das Erste erreichte damit einen sehr tollen Marktanteiil von 13,5 Prozent – so hoch fiel der Marktanteil für die Familienshow noch nie aus. Auch insgesamt lief es mit 5,68 Millionen Zuschauern und starken 20,5 Prozent prächtig.

Richtig gut verlief der Abend aber nicht nur für Das Erste, sondern auch für das ZDF. Walter Sittler war dort mit "Der Kommissar und das Meer" zu sehen und zog 5,92 Millionen Zuschauer in seinen Bann und bescherte den Mainzern damit tolle zwanzig Prozent. Bei den jüngeren hatte es der Samstagskrimi diesmal etwas schwerer. Nur 610.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, womit das ZDF einen Marktanteil von 7,2 Prozent erreichte. Beim "Staatsanwalt" blieben anschließend insgesamt 3,98 Millionen Zuschauer dran, was 14,1 Prozent entspricht.

Sat.1 versuchte sein Glück unterdessen erneut mit einem Weihnachtsfilm. "Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers" hatte es am stark umkämpften Samstagabend aber etwas schwerer und erreichte insgesamt nur 1,25 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe bewegte sich der Streifen mit 700.000 Zuschauern und 8,3 Prozent in etwa auf Höhe des Senderschnitts. Anschließend war Sat.1 von diesem allerdings deutlich entfernt. "Meine Frau, unsere Kinder und ich" kam bei den Zuschauern nicht an und halbierte nicht nur die Zuschauerzahl in der Zielgruppe, sondern ließ den Marktanteil auch auf miese 5,3 Prozent purzeln.

Bei Vox war es vor allem die Tierschiene, die am Samstag punktete. "hundkatzemaus" erreichte am Vorabend 7,7 Prozent und Martin Rütter steigerte sich anschließend mit "Der Hundeprofi unterwegs auf gute 8,8 Prozent. 560.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein, während es insgesamt 1,33 Millionen waren. "Dark Shadows" war von solchen Werten in der Primetime dann allerdings weiter entfernt. Insgesamt schalteten nicht mehr als 810.000 Zuschauer ein. In der Zielgruppe wollten 490.000 Zuschauer den Film sehen, womit Vox nicht mehr als dürftige 5,8 Prozent erreichte. "Medical Detectives" wollte anschließend mit 4,2 und 6,2 Prozent ebenfalls nicht recht zünden.

