"Helene Fischer Show" triumphiert mit neuem Rekord

Helene Fischer zog am 1. Weihnachtstag erneut fast sechs Millionen Zuschauer in ihren Bann. Bei den Jüngeren fiel der Marktanteil dabei so stark aus wie noch nie zuvor. Tagsüber hatte das ZDF dagegen nur wenig Glück. Hier lief es für Das Erste besser.



26.12.2017 - 08:51 Uhr von Marcel Pohlig 26.12.2017 - 08:51 Uhr

Der 1. Weihnachtstag ist seit einigen Jahren fest in der Hand von Helene Fischer. Auch in diesem Jahr verbrachten wieder etliche Zuschauer den Abend mit ihrer großen Show. Im Schnitt verfolgten 5,90 Millionen Zuschauer "Die Helene Fischer Show" zu besten Sendezeit, womit ähnlich viele einschalteten wie im Vorjahr. Das ZDF erreichte mit der Show einen stolzen Marktanteil von 19,3 Prozent und schnappte sich den Tagessieg.

In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte Helene Fischer in diesem Jahr gar einen neuen Bestwert. "Die Helene Fischer Show" markierte einen hervorragenden Marktanteil von 15,8 Prozent. Seit dem Wechsel zum ZDF fiel der Marktanteil zwar immer zweistellig aus, so hoch aber noch nie. Absolut legte Helene Fischer bei den Jüngeren im Vergleich zum Vorjahr mit 1,64 Millionen Zuschauern ebenfalls zu, verpasste aber knapp den Spitzenwert aus dem Jahr 2014.

Marktanteils-Trend: Die Helene Fischer Show



Stärkster Verfolger in der Primetime war am 1. Weihnachtstag Das Erste. "Der Bankraub", eine Fortsetzung der Reihe "Harter Brocken", wurde dort von durchschnittlich viereinhalb Millionen Zuschauern gesehen und brachte es damit auf gute 14,0 Prozent. Rowan Atkinson profitierte davon als "Kommissar Maigret" im Anschluss allerdings nicht und kehrte mit nur 2,36 Millionen Zuschauern und mageren 8,1 Prozent ins Programm zurück. In der Zielgruppe sank der Marktanteil von zuvor guten 8,8 Prozent auf nur noch 4,7 Prozent. Schalteten bei "Harter Brocken: Der Bankraub" noch 920.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein, waren es bei "Kommissar Maigret" nur noch 480.000 Zuschauer.

Dafür lief es tagsüber für Das Erste mit den beiden weiteren "Sissi"-Filmen wieder gut. "Sissi, die junge Kaiserin" schalteten am Nachmittag 2,27 Millionen Zuschauer ein, was guten 13,9 Prozent entspricht. "Schicksalsjahre einer Kaisierin" steigerte sich anschließend auf tolle 3,11 Millionen Zuschauer und 15,0 Prozent. Auch in der Zielgruppe waren beide Filme mit 11,5 und 14,8 Prozent äußerst begehrt. Bereits am Mittag punktete Das Erste außerdem mit den Märchenverfilmungen. "König Drosselbart" unterhielt 1,69 Millionen Zuschauer, "Rapunzel" im Anschluss genau zwei Millionen und "Schneewittchen daran anschließend 2,17 Millionen Zuschauer. Das Erste erreichte damit Marktanteile von 13,4 bis 15,8 Prozent; auch in der Zielgruppe waren alle drei Filme deutlich zweistellig.

Weniger erfolgreich war das ZDF dagegen während des Tages. "Mit Markus Lanz im Heiligen Land" interessierte mittags nur 1,05 Millionen Zuschauer, womit nur 8,2 Prozent erreicht wurden. "Tierisch britisch! Unterwegs mit Kate Kitchenham" fiel anschließend gar auf 920.000 Zuschauer und 6,8 Prozent. "Obendrüber, da schneit es" konnte sich nachmittags dann auch nur auf 1,34 Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent steigern. Solide lief es eigentlich erst wieder am Vorabend, als "Horst Lichter sucht das Glück" auf dem Programm stand. 3,25 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten immerhin wieder für 12,8 Prozent.

