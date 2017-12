"Miss Marple" überzeugt viele Zuschauer bei kabel eins

© Warner Bros

Nachdem tagsüber bereits "Police Academy" überzeugte, legte Miss Marple bei kabel eins in der Primetime erst so richtig los. Gut lief es unterdessen auch für "Inspector Barnaby" bei ZDFneo, während RTL II und die Familiensender auf der Strecke blieben.



26.12.2017 - 09:35 Uhr von Marcel Pohlig

kabel eins hatte mit etlichen Kultfilmen das richtige Rezept für den 1. Weihnachtstag. Tagsüber überzeugte bereits die "Police-Academy"-Reihe mit Marktanteilen von bis zu 8,0 Prozent. In der Primetime übernahm dann Miss Marple und überzeugte in "Der Wachblumenstrauß" tolle 1,74 Millionen Zuschauer. kabel eins erzielte damit 5,4 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 800.000 Zuschauer ein, womit 7,6 Prozent auf der Uhr standen. "Vier Frauen und ein Mord" steigerte sich anschließend sogar noch leicht auf 1,82 Millionen Zuschauer und 7,1 Prozent. In der Zielgruppe erzielte kabel eins sehr tolle 820.000 Zuschauer und 8,7 Prozent.

Weniger Glück hatte unterdessen RTL II am 1. Weihnachtstag. "E.T. – Der Außerirdische" wollten zur besten Sendezeit insgesamt nur 880.000 Zuschauer sehen. Auch in der Zielgruppe lief es mit 320.000 Zuschauern und genau drei Prozent mies. "Die Klapperschlange" konnte im Anschluss auch nichts mehr reißen und brachte es nur auf dreieinhalb Prozent in der Zielgruppe. Tagsüber überzeugte allerdings noch einmal "Das letzte Einhorn" mit insgesamt 590.000 Zuschauern und 8,5 Prozent in der Zielgruppe. "Schöne Bescherung" brachte es im Anschluss daran immerhin nochmals auf 5,9 Prozent.

Super RTL hatte es unterdessen auch am 1. Weihnachtstag schwer, nachdem auch die größeren Sender auf Familienkost setzten. "Versprochen ist versprochen" schlug sich in der Primetime mit 260.000 Zuschauern in der Zielgruppe und zweieinhalb Prozent zwar noch solide. "Happy Feet" brach anschließend trotz süßer Pinguine aber auf nur 80.000 Zuschauer und 0,9 Prozent ein. Insgesamt ging es von 460.000 auf nur noch 170.000 Zuschauer nach unten. Auch der Disney Channel musste kleinere Brötchen backen und erreichte mit "Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest" in der Primetime nur 120.000 Zuschauer in der Zielgruppe und 1,2 Prozent. "Santa Pfotes großes Weihnachtsabenteuer" kam anschließend auch nur auf 1,1 Prozent, während sich die Fortsetzung immerhin auf 1,9 Prozent steigerte.

Der Hundeabend von sixx kam unterdessen ebenfalls nicht gegen die große Konkurrenz an. "Die geheime Welt der Hunde" kam in der Spitze, noch am Vorabend, auf 240.000 Zuschauer und brachte es da immerhin noch auf 1,4 Prozent in der Zielgruppe; 110.000 Zuschauer schalteten zu diesem Zeitpunkt ein. In der Primetime war die Sendung dagegen völlig chancenlos und erreichte nur noch 40.000 bis 50.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Die Marktanteile fielen mit 0,3 bis 0,6 Prozent sehr ausbaufähig aus.

ZDFneo überzeugte unterdessen erneut mit einem Krimiprogramm. 1,10 Millionen Zuschauer schalteten dort zur besten Sendezeit "Inspector Barnaby" ein, womit das zweite Zweite gute 3,4 Prozent erreichte. Eine zweite Folge der britischen Serie verfolgten im Anschluss noch 1,07 Millionen Zuschauer, womit ZDFneo 3,7 Prozent markierte. In der Zielgruppe erreichte "Barnaby" 210.000 bis 220.000 Zuschauer und Marktanteile von 2,0 und 2,2 Prozent. Bereits im Vorabendprogramm versuchte ZDFneo sein Glück mit der "Schwarzwaldklinik". Der Marathon steigerte sich im Verlaufe des Nachmittags und Vorabends von 220.000 auf letztlich 560.000 Zuschauer. Die erste Folge erreichte noch insgesamt 1,3, die letzte immerhin 2,1 Prozent. In der Zielgruppe ging es von 1,0 auf 2,4 Prozent nach oben.

Nitro legte indes am späteren Abend mit "EIs am Stiel 2 – Feste Freundinnen" zu und unterhielt insgesamt 410.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 240.000 Zuschauer ein, womit der Männersender tolle 2,7 Prozent erreichte. Der erste Teil der Reihe tat sich in der Primetime mit 150.000 jungen Zuschauern und 1,4 Prozent noch etwas schwerer. Doch nicht nur Nitro, auch Vox legte erst am späten Abend zu.. "Bridget Jones" enttäuschte dort in der Primetime noch mit nur 500.000 Zuschauern und 4,7 Prozent in der Zielgruppe. Der zweite Teil brachte es im Anschluss auf 640.000 Zuschauer und solide 7,2 Prozent. Insgesamt ging es am späteren Abend auf 1,15 Millionen Zuschauer nach oben.

