Sat.1 räumt mit "Honig im Kopf" am 2. Weihnachtstag ab

© 2014 barefoot films GmbH, SevenPictures Film GmbH, Warner Bros. Entertainment

Fast fünf Millionen Zuschauer haben am 2. Weihnachtstag die Free-TV-Premiere von "Honig im Kopf" gesehen. In der Zielgruppe war Sat.1 damit sogar unangefochtener Marktführer. Schon tagsüber wusste der Sender mit Filmen zu überzeugen.



27.12.2017 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 27.12.2017 - 08:51 Uhr

Nach dem Erfolg der beiden "Kevin"-Filme konnte Sat.1 am zweiten Weihnachtstag gleich den nächsten Quoten-Hit landen: Die Free-TV-Premiere von Til Schweigers Kino-Kassenschlager "Honig im Kopf" mit Dieter Hallervorden bescherte dem Sender tolle Zuschauerzahlen. 4,98 Millionen Zuschauer entsprachen schon beim Gesamtpublikum sehr guten 15,9 Prozent Marktanteil, sodass sich der Film in der Primetime nur dem "Tatort" und dem "Traumschiff" geschlagen geben musste.

Noch besser sah es in der Zielgruppe aus, wo 2,50 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer den Marktanteil sogar auf herausragende 23,2 Prozent trieben und Sat.1 damit am Dienstagabend zum klaren Marktführer machten. In diesem Windschatten wusste im weiteren Verlauf des Abends dann auch "Kokowääh 2" zu überzeugen: Die Komödie erzielte nach 23 Uhr noch 14,1 Prozent Marktanteil und hielt insgesamt 1,18 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Und auch tagsüber gelang es Sat.1 über weite Strecken hinweg, zweistellige Marktanteile zu erzielen. So erreichten "Madagascar 2" und "Ice Age 2" am Vormittag bereits Werte von 11,2 und 11,3 Prozent beim jungen Publikum, am Nachmittag brachte es "Kevin - Allein zu Haus" zunächst auf 11,4 Prozent, ehe die Wiederholung von "Kevin - Allein in New York" schließlich noch einmal 1,80 Millionen Zuschauer unterhielt und tolle 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr.

Mit einem starken Tagesmarktanteil von 13,7 Prozent war Sat.1 dann auch unangefochtener Marktführer am 2. Weihnachtstag vor RTL und ProSieben, die jeweils Werte um zehn Prozent erzielten. Zur besten Sendezeit schlug sich RTL dank "Cinderella" übrigens abseits von "Honig am Kopf" noch am besten: Mit 14,5 Prozent Marktanteil sowie 3,08 Millionen Zuschauern lief es für den Film gut und auch "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" erwies sich bei ProSieben mit 11,2 Prozent zumindest als solider Quotenbringer.

