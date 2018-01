ZDF: "Tannbach" startet schwächer als vor drei Jahren

© ZDF/Julie Vrabelova

Der Gesamsieg war "Tannbach" am Montag nicht zu nehmen, doch verglichen mit 2015 kamen dem ZDF-Historiendrama einige Zuschauer abhanden. Im Ersten zeigte sich Tim Mälzer beim jungen Publikum unbeeindruckt von "Young Sheldon".



09.01.2018 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 09.01.2018 - 09:14 Uhr

Drei Jahre nach der ersten Staffel legte das ZDF am Montagabend und zeigte die erste von drei neuen Folgen seines Historiendramas "Tannbach - Schicksal eines Dorfes". Die gute Nachricht für den Sender: Mit 5,29 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,3 Prozent führte "Tannbach" die Quoten-Hitliste an. An die starken Quoten aus dem Jahr 2015 konnte die Produktion bei ihrer Rückkehr allerdings noch nicht anknüpfen - gegenüber dem damaligen Auftakt kamen dem ZDF über eine Million Zuschauer abhanden.

Auch beim jungen Publikum tat sich "Tannbach" ein ganzes Stück schwerer als noch beim ersten Durchlauf. Bewegten sich die Marktanteile damals um neun Prozent, so musste sich die erste Folge der zweiten Staffel nun mit 5,9 Prozent begnügen - allerdings dürfte der Rückgang wohl auch mit dem starken Auftakt der ProSieben-Serie "Young Sheldon" zusammenhängen (DWDL.de berichtete). Der "Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer" zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und punktete im Ersten mit sehr guten 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Insgesamt verzeichnete die Mälzer-Doku 3,68 Millionen Zuschauer, ehe "Hart aber fair" noch von 3,06 Millionen gesehen wurde. Am Vorabend bewegte sich "Wer weiß denn sowas?" unterdessen weiter auf Rekord-Niveau und erreichte um 18:00 Uhr im Schnitt 4,01 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,8 Prozent beim Gesamtpublikum - ähnlich viele Zuschauer hatten sich zur selben Zeit für "SOKO München" entschieden. Beim jungen Publikum lag das Quiz mit Kai Pflaume jedoch deutlich vorne: Hier lag der Marktanteil bei 8,7 Prozent, während die ZDF-Krimiserie nur 5,0 Prozent verbuchte.

"Gefragt - gejagt", das die ARD kurzerhand nach "Wer weiß denn sowas?" zeigte, schlug sich auf dem ungewohnten Sendeplatz übrigens durchaus gut. Auf immerhin 7,0 Prozent Marktanteil brachte es die kurzfristig anstelle des "Großstadtreviers" ins Programm genommene Ausgabe beim jungen Publikum, insgesamt blieben 2,80 Millionen Zuschauer dran.

