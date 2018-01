Neue "Bachelor"-Staffel startet stärker als vor einem Jahr

© MG RTL D / Arya Shirazi

"Der Bachelor" hat sich bei RTL mit starken Quoten zurückgemeldet: Der Marktanteil fiel mit knapp 20 Prozent höher aus als vor einem Jahr. Noch dazu ließ der Sender der Konkurrenz keine Chance. Schon am Vorabend war auf "GZSZ" Verlass.



11.01.2018 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 11.01.2018 - 08:52 Uhr

Kaum hat das Jahr begonnen, da lässt RTL wieder 22 Frauen um die Gunst des "Bachelors" buhlen - ein Konzept, das offensichtlich noch immer bestens funktioniert, wie die guten Auftakt-Quoten zeigen. 1,94 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten am Mittwochabend zum Start der neuen Staffel für einen hervorragenden Marktanteil von 19,6 Prozent und machten den Kölner Sender damit zum klaren Spitzenreiter. Alle anderen Sender bewegten sich um 20:15 Uhr in der Zielgruppe im einstelligen Bereich.

Verglichen mit dem Vorjahr verlief der Auftakt sogar ein ganzes Stück besser - damals hatte die Kuppelshow mit der ersten Folge weniger als 18 Prozent Marktanteil erreicht. Insgesamt schalteten allerdings ein paar Zuschauer weniger ein als damals: 3,32 Millionen wurden gezählt, sodass der Marktanteil hier bei 10,7 Prozent lag. Im Anschluss an den "Bachelor" erwischte dann auch "Stern TV" einen guten Abend: 2,25 Millionen Zuschauer blieben für das Magazin dran, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf sehr gute 17,8 Prozent.

Noch dazu konnte sich RTL am Mittwoch auch wieder auf "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verlassen, das am Abend mit 3,24 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Dass "Blaulicht-Report", "Verdachtsfälle" und "Betrugsfälle" in der Daytime mit einstelligen Marktanteilen dümpelten, fiel angesichts dessen kaum ins Gewicht - der Tagesmarktanteil lag letztlich bei 14,3 Prozent, sodass RTL klarer Marktführer war. Zum Vergleich: ProSieben erzielte nur 8,9 Prozent, Sat.1 blieb mit 7,5 Prozent blass.

Zufrieden kann man in Köln auch mit der Performance von Nitro sein, denn der Sender schloss den Tag mit guten 2,5 Prozent Marktanteil ab. Die beiden "Rocky"-Filme hatten am Abend mit Werten von 1,4 und 2,3 Prozent keinen allzu großen Anteil daran - stattdessen sah es vor allem tagsüber gut aus. So verbuchte "M.A.S.H." am Vorabend bis zu 4,0 Prozent Marktanteil und auch die beiden Folgen von "Ein Käfig voller Helden" waren angesichts von jeweils mehr als drei Prozent gefragt.

