ZDF knackt mit "Toten vom Bodensee" 8-Millionen-Marke

© ZDF

Die Krimireihen im ZDF präsentieren sich zum Jahresbeginn in fast schon traditionell hervorragender Form. "Die Toten vom Bodensee" markierten mit über acht Millionen Zuschauern einen neuen Bestwert. Und ZDFneo graste die Fans britischer Krimis ab.



23.01.2018 - 09:23 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2018 - 09:23 Uhr

"Die Toten vom Bodensee" schnupperte schon im Frühjahr vergangenen Jahres an der 8-Millionen-Zuschauer-Marke, nun ist sie auch tatsächlich gefallen: Mit 8,01 Millionen Zuschauern erreichte die ZDF-Krimireihe am Montag mit "Der Wiederkehrer" nicht nur einen eigenen Bestwert, sondern stellte auch die Konkurrenz in den Schatten. Fast jeder Vierte, der am Montagabend vor dem Fernseher saß, entschied sich fürs ZDF, der Marktanteil lag bei 24,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 12,2 Prozent Marktanteil immerhin für weit über dem ZDF-Schnitt liegende Werte.

Zum Vergleich: Der stärkste Verfolger um 20:15 Uhr war "Wer wird Millionär", das aber bei RTL drei Millionen Zsuchauer weniger ansprach. Das Erste war mit seiner Doku "Wo unser Wetter entsteht: Wind" wenig überraschend aus Reichweiten-Sicht kein ebenbürtiger Gegner und musste sich mit 2,92 Millionen Zuschauern und 8,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben.

In Mainz konnte man sich unterdessen nicht nur auf seinem Hauptsender auf das bewährte Krimi-Rezept verlassen, sondern auch bei ZDFneo. Dort lief eine Doppelfolge von "Inspector Barnaby". Schon um 20:15 Uhr reichte es mit 1,37 Millionen Zuschauern für einen Marktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum, eine zweite Folge ab 21:54 Uhr sahen sich dann sogar 1,62 Millionen Zuschauer an. Das ließ den Marktanteil auf 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum steigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zu diesem Zeitpunkt 3,9 Prozent Marktanteil erreicht.

Über 6 Prozent Marktanteil erzielte ZDFneo aber auch bereits am Vorabend, wo "Bares für Rares" ab 19:22 Uhr mit 1,84 Millionen Zuschauern 6,3 Prozent beim Gesamtpublikum erzielte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen bei hervorragenden 4,8 Prozent lag. "Clever abgestaubt" kann an diese Erfolge allerdigns nicht anknüpfen: Ab 17:45 Uhr reichte es mit nur 250.000 Zuschauern nur für einen Marktanteil von 1,3 Prozent.

Teilen