"DSDS" fällt auf Staffeltief, "Schlag den Henssler" legt zu

"Deutschland sucht den Superstar" sicherte sich zwar auch an diesem Samstag den Tagessieg in der Zielgruppe, musste aber ein neues Staffeltief hinnehmen. "Stars im Spiegel" konnte das "DSDS"-Niveau halten. Henssler konnte sich bei ProSieben erneut steigern



25.03.2018 - 11:06 Uhr von Uwe Mantel 25.03.2018 - 11:06 Uhr

Seit der vergangenen Woche läuft bei "Deutschland sucht den Superstar" die Recall-Phase - und dass die in der Regel weniger zugkräftig ist als die Castings zu Beginn, zeigt sich inzwischen auch merklich in den Zuschauerzahlen. Zwar holte die RTL-Show erneut ungefährdet den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe, musste jedoch ein neues Staffeltief hinnehmen. So sahen diesmal nur noch 3,27 Millionen Zuschauer zu, das waren nochmal 300.000 weniger als in der vergangenen Woche, als die Reichweite ebenfalls schon um 370.000 zurückgegangen war. Auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 16,5 Prozent auf den bisherigen Tiefstwert dieser Staffel.

Freuen darf man sich bei RTL unterdessen darüber, dass die Test-Ausgabe der neuen Show "Stars im Spiegel - Sag mir, wer ich bin" im Anschluss dieses Quotenniveau halten konnte und ab 22:34 Uhr 16,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren insgesamt dabei. Damit dürfte einer Fortsetzung des Formats nichts im Wege stehen.

Recht zufrieden sein wird man mit dem Abend auch bei ProSieben: "Schlag den Henssler" konnte sich weiter erholen und erreichte mit 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seine bislang zweitbeste Quote nach der Auftakt-Show. Zum Vergleich: Im Vergleich zur vorhergehenden Ausgabe ging es um einen halben Prozentpunkt nach oben, die absolute Zuschauerzahl zog um über 200.000 auf nun 1,51 Millionen an. Von einstigen "Schlag-den-Raab"-Werten bleibt man trotzdem weit entfernt, auch das Quotenniveau der ersten Ausgabe, die über 16 Prozent erzielte, bleibt unerreicht - zumindest zeigt der Trend nach dem zwischenzeitlichen Tiefschlag aber in die richtige Richtung.

