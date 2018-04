"Ku'damm 59" stellt Rekorde in der ZDF-Mediathek auf

© ZDF/Stefan Erhard

"Ku'damm 59" überzeugte kürzlich nicht nur bei der linearen Ausstrahlung mit starken Quoten, immer wichtiger wird auch die Mediatheken-Nutzung. Dort stellte der Dreiteiler nach ZDF-Angaben neue Rekorde auf.



04.04.2018 - 17:13 Uhr von Uwe Mantel 04.04.2018 - 17:13 Uhr

Mit im Schnitt 5,85 Millionen Zuschauern und einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum war die "Ku'damm 56"-Fortsetzung "Ku'damm 59" von UFA Fiction schon bei der klassischen TV-Ausstrahlung fürs ZDF ein voller Erfolg. Doch zunehmend wichtig wird die Nutzung über die ZDF-Mediathek. Hier hat die Reihe nach ZDF-Angaben neue Rekorde erzielt: Zwischen dem 18. März und 3. April 2018 zählte das ZDF 1,42 Millionen Sichtungen für den ersten Teil, 1,15 Millionen für den zweiten, 1,35 Millionen für den dritten Teil.

Nun sind Sichtungen (hierfür reicht es bereits, den Stream zu starten, unabhängig davon, wie lang er läuft) nicht mit den TV-Zuschauerzahlen zu vergleichen - auch für die Online-Nutzung liegen aber inzwischen mit den TV-Reichweiten vergleichbare Werte für die "Sehbeteiligung" vor. Demnach erreichte die erste Folge im Schnitt 0,5 Millionen Zuschauer, die zweite Folge 0,52 Millionen, die dritte 0,64 Millionen. Ein Grund dafür, dass die Zahlen für die letzten Teile höher ausfalllen, dürfte sein, dass alle drei Teile online auf einen Schlag am Tag der TV-Ausstrahlung des ersten Teils veröffentlicht wurden, man dort also bereits weiter schauen konnte. Insgesamt fand damit 9 Prozent der Nutzung von "Ku'damm 59" bereits online statt - und dieser Wert dürfte in den kommenden Monaten noch etwas steigen: Alle Teile sind noch bis März 2019 in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin: "Wir freuen uns sehr, dass 'Ku'damm 59' eine so große Resonanz in der Mediathek hat. Zusammen mit der linearen Nutzung ist es der Fortsetzung der Familiengeschichte, die die weiblichen Themen der 50er Jahre erzählt, erneut gelungen, zum Fernsehereignis zu werden, das alle Generationen erreicht und berührt hat."

Teilen