"Akte X" fällt erstmals unter die Millionen-Marke

© FOX

Nicht mal mehr eine Million Zuschauer haben am Mittwoch eine neue "Akte X"-Folge bei ProSieben sehen wollen, auch die anschließenden Serien taten sich schwer. Sonja Zietlow hatte dagegen mit ihrer RTL-Rankingshow "Die 25" leichtes Spiel.



05.04.2018 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 05.04.2018 - 09:11 Uhr

Vor zwei Jahren feierte "Akte X" mit mehr als drei Millionen Zuschauern noch ein fulminantes Comeback bei ProSieben, doch inzwischen wird man sich in Unterföhring ein schnelles Ende der Serie herbeisehnen. Die Quoten bewegen sich jedenfalls schon seit Wochen im tief roten Bereich und es sieht nicht danach aus, als würde sich daran noch etwas ändern. Im Gegenteil: Ohne nennenswerte Konkurrenz im Nacken gab "Akte X" am Mittwoch sogar noch weiter nach.

Erstmals schalteten weniger als eine Million Zuschauer ein, um die Mysteryserie mit Gillian Anderson und David Duchovny zu sehen - genau genommen wurden 920.000 Zuschauer gezählt. Der bisherige Tiefstwert wurde damit um 140.000 Zuschauer unterboten. In der Zielgruppe ging der Marktanteil zudem auf völlig ernüchternde 6,0 Prozent zurück. "Lucifer" musste direkt im Anschluss mit gerade mal 5,7 Prozent Marktanteil ebenfalls einen Negativ-Rekord hinnehmen.

Zuschauer-Trend: Akte X



Immerhin zog das Interesse an der Serie im Laufe des Abends leicht an: 890.000 Zuschauer sahen die erste, 970.000 Zuschauer die zweite Folge von "Lucifer". Um 22:10 Uhr reichte es für 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, was ebenso wie die 8,6 Prozent für "The Exorcist" freilich kein Ruhmesblatt ist. Und so verharrte der Tagesmarktanteil von ProSieben am Mittwoch dann auch bei nur 8,9 Prozent in der Zielgruppe.

Ganz vorne landete derweil, wo "Die 25 verblüffendsten Geschichten, über die Sie morgen garantiert reden werden" um 20:15 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Insgesamt schalteten 2,70 Millionen Zuschauer ein. Hier musste sich der Kölner Sender letztlich den Öffentlich-Rechtlichen geschlagen geben, allen voran dem ZDF, wo eine Wiederholung von "Nord Nord Mord" von 5,02 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das ARD-Drama "Das deutsche Kind" erreichte 3,97 Millionen Menschen.

Teilen