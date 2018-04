Starker Einstand für neuen "Lissabon-Krimi" im Ersten

© ARD Degeto/Armando Claro

Die ARD lässt bekanntlich donnerstags in inflationärer Zahl im Ausland ermitteln. Neu dazu gekommen ist nun noch der "Lissabon-Krimi" - mit großem Erfolg. Kerners "Quiz-Champion" hatte das Nachsehen, unzufrieden sein muss man aber auch beim ZDF nicht



06.04.2018 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 06.04.2018 - 09:46 Uhr

Die Zahl der Donnerstags-Ermittlerteams im Ersten stieg mit Jürgen Tarrach und Vidina Popov im "Lissabon-Krimi" auf stattliche 14 an, dem Publikum gefällt's aber offenbar. Der erste von zunächst zwei Filmen lockte in dieser Woche 5,77 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, das reichte für sehr gute 17,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und dem klaren Tagessieg beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der Krimi dann schon schwerer, lief mit 6,7 Prozent Marktanteil aber zumindest solide.

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner im ZDF zog da um 20:15 Uhr klar den Kürzeren. 3,97 Millionen Zuschauer zählte die Show, das entsprach einem Marktanteil von 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum, 7,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Richtig stark war der "Quiz-Champion" stets erst beim Finale am Samstag - für die Donnerstags-Ausgabe waren es diesmal sogar vergleichsweise gute Werte. Mehr Zuschauer hatte "Der Quiz-Champion" an einem Donnerstag zuletzt im Sommer 2016.

Die meistgesehenen ZDF-Sendungen liefen am Donnerstag übrigens ohnehin bereits am Vorabend. Neben "heute" mit 4,16 Millionen Zuschauern platzierte sich auch die "SOKO Stuttgart" um 18 Uhr mit 4,11 Millionen Zuschauern vor der Primetime-Sendung. 20,5 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 6,4 Porzent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Seit im Ersten statt "Wer weiß denn sowas?" das "Quizduell" läuft, zogen die Krimi-Quoten im ZDF wieder ein Stückchen an. Das "Quizduell" lief mit 2,55 Millionen Zuschauern und 13,1 Prozent Marktanteil zwar alles andere als schlecht, von den über vier Millionen Zuschauern, die "Wer weiß denn sowas?" zuletzt erreicht hatte, ist das aber weit entfernt.

