"The Middle" startet gut, Klaas erstmals einstellig

"The Middle" hat bei ProSieben am Montag einen sehr erfolgreichen Primetime-Einstand hingelegt, profitierte aber natürlich vom sehr starken "Big Bang". Klaas Heufer-Umlauf musste mit seiner Late Night am späten Abend dann kleinere Brötchen backen.



10.04.2018 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2018 - 09:18 Uhr

"The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" sind in den vergangenen Wochen ein ziemlich starkes Doppel für ProSieben gewesen. Nun hat das Spin-Off erst einmal Pause und der Sender versucht es mit einer anderen US-Serie, die bislang noch nie in der Primetime zu sehen war: "The Middle". Zum Start in die achte Staffel waren die Quoten sehr gut: 1,39 Millionen junge Zuschauer sorgten für 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt sahen 1,73 Millionen Menschen zu. Damit lag "The Middle" zwar unter den Werten von "Young Sheldon", aber noch immer weit über dem Senderschnitt.

Profitiert hat "The Middle" aber natürlich auch ganz klar vom starken Vorlauf: "The Big Bang Theory" erreichte zuvor noch 1,78 Millionen junge Zuschauer und sicherte sich damit den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil lag bei starken 18,2 Prozent, insgesamt sahen 2,44 Millionen Menschen zu. Die Wiederholungen von "Big Bang" lagen im Anschluss an "The Middle" alle im zweistelligen Bereich, danach ging es allerdings bergab. "Late Night Berlin" fiel ab 23 Uhr auf 420.000 junge Zuschauer, der Marktanteil betrug nur 8,4 Prozent. Damit lag die Sendung erstmals bei weniger als zehn Prozent. Insgesamt sahen sich eine halbe Million Menschen die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf an.

Keinen Grund zur Freude hatte Sat.1 beim Blick auf die Quoten in der Primetime: "Lethal Weapon" holte mal wieder nur schwache 7,6 Prozent Marktanteil, "Navy CIS" fiel danach sogar noch auf 6,6 Prozent. Und am späten Abend waren auch "Hawaii Five-0" und "Scorpion" nur zu 7,6 und 7,4 Prozent gut. Bessere Quoten erzielte Sat.1 am Nachmittag, wo die Scripted Realitys über eine weite Strecke gut performten (DWDL.de berichtete).

