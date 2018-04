"Beginner gegen Gewinner" fällt auch mit Promis weiter

© ProSieben / Jens Hartmann

Das erste Promi-Special von "Beginner gegen Gewinner" hat den Abwärtstrend der ProSieben-Show nicht stoppen können. Am Nachmittag startete zudem ein neues Format völlig indiskutabel, hier war Sky aber auch mal wieder sehr erfolgreich unterwegs.



29.04.2018 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2018 - 09:32 Uhr

Pünktlich zum Red Nose Day hat ProSieben am Samstag ein Promi-Special von "Beginner gegen Gewinner" ins Programm genommen. Und auch wenn man sich beim Sender am Morgen danach in einer Pressemitteilung freut, dass fast 300.000 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen sind, ausgelassener wäre die Freude wohl gewesen, wenn auch die Quoten auf einem hohen Niveau gelegen wären. Die Show mit Joko Winterscheidt befindet sich aber nach wie vor im Abwärtstrend.

Nur eine Million Zuschauer haben sich die Live-Show am Samstag zur besten Sendezeit angesehen, 690.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Damit musste man beim jungen Publikum RTL, Sat.1, Vox und dem ZDF den Vortritt lassen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei enttäuschenden 9,4 Prozent. "Beginner gegen Gewinner" fiel damit erstmals in den einstelligen Bereich. Zum Start im vergangenen Herbst holte die Show noch 13,0 Prozent Marktanteil.

ProSieben musste damit wie erwähnt auch Vox vorbeiziehen lassen, wo ein echter Filmklassiker mal wieder für gute Quoten sorgte. "Armageddon" kam zur besten Sendezeit auf 700.000 junge Zuschauer und, aufgrund der deutlich kürzeren Sendezeit, 8,5 Prozent Marktanteil. 1,12 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Richtig bitter verlief für ProSieben übrigens am Nachmittag der Start des neuen Formats "100% Hotter - Weniger ist mehr", das zum Auftakt nur auf 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und damit eins der schlechtesten Programme für den Sender am Samstag überhaupt war.

Grund für die schlechten Quoten am Nachmittag ist aber natürlich auch Sky, das mit der Bundesliga-Konferenz mal wieder einige Zuschauer von den anderen Sendern abzog. 1,28 Millionen Menschen sahen sich die Konferenz an und bekamen damit live mit, wie Köln seinen Abstieg besiegelte. Der Marktanteil insgesamt betrug 11,5 Prozent, beim jungen Publikum waren sogar noch deutlich bessere 17,5 Prozent drin. Das abendliche Top-Spiel zwischen Stuttgart und Leverkusen kam noch auf 640.000 Zuschauer und 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Teilen