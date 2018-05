Reihenweise Rekorde für Disney, TLC, Maxx, One, ZDFneo

© Disney

Der Disney Channel setzt nach kurzem Dämpfer seinen steilen Aufwärtstrend im Kindermarkt fort, TLC beschenkt sich zum 4. Geburtstag mit einem Rekord, auch ProSieben Maxx erklomm neue Bestwerte. One und ZDFneo wachsen bei den älteren Zuschauern



Am 10. April feierte TLC seinen vierten Geburtstag - und wird dazu mit einem neuen Bestwert geschenkt. Die Entwicklung des Senders fällt zwar bislang eher in die Kategorie "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen", doch inzwischen hat sich der Frauensender nun immerhin auf einen Marktanteil von 0,7 Prozent in der Zielgruppe hochgearbeitet. Betrachtet man nur die 14- bis 49-jährigen Frauen, wurde erstmals in einem Monat die 1-Prozent-Marke geknackt.

Den besten Monat seit Bestehen feierte zudem auch ProSieben Maxx, das sich im April auf 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte - satte 0,5 Prozentpunkte mehr als noch ein Jahr zuvor. In seiner Kern-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kommt der Sender gar auf 2,5 Prozent Marktanteil. Neben Wrestling kann der Sender weiterhin vor allem mit seiner Anime-Programmierung punkten, die nicht nur die meiste Zeit des Tages, sondern auch den Freitagabend einnimmt. "Naruto Shippuden" feierte am Vorabend mit in der Spitze 5,9 Prozent Marktanteil beispielsweise einen Jahresbestwert.

Die Männersender-Konkurrenz DMAX und Nitro lag mit jeweils stabilen 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen Kopf an Kopf und trotzdem noch klar vor ProSieben Maxx, das aber Platz 2 in der Hierarchie der kleineren ProSiebenSat.1-Sender festigte. Sat.1 Gold bleibt hier weiter das stärkste der ProSiebenSat.1-Beiboote, gab bei den 14- bis 49-Jährigen aber leicht auf 1,7 Prozent Marktanteil ab. Im Vergleich zum Vorjahres-April gab's aber auch hier ein deutliches Plus von 0,3 Prozentpunkten. Sixx blieb stabil bei 1,4 Prozent und lag damit ebenfalls klar über dem Vorjahres-April. Der jüngste Spross kabel eins Doku erreichte 0,6 Prozent Marktanteil - das Dreifache des Vorjahreswerts.

ZDFneo gab unterdessen zwar bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern leicht ab und landete bei 1,9 Prozent Marktanteil, trotzdem erklomm der Sender beim Gesamtpublikum mit 3,3 Prozent Marktanteil noch einmal den bisherigen Bestwert, der schon einmal im September vergangenen Jahres erreicht wurde. ZDFneo lag damit im April deutlich vor RTL II, das 3,0 Prozent erreichte - und auch kabel eins war mit seinen 3,5 Prozent schon in Schlagdistanz. ZDFneo gelang damit also erneut der Sprung in die Top8 der Sender beim Gesamtpublikum. Das ARD-Pendant One muss da deutlich kleinere Brötchen backen, erzielte mit 0,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber ebenfalls einen neuen Rekordwert. Das Wachstum wird auch hier aber nur beim älteren Publikum erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen liegt der Sender nun den fünften Monat in Folge stabil bei 0,6 Prozent.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

April 17

MA gesamt

Super RTL

2,0

-0,1

+/-0

1,6

ZDFneo 1,9

-0,1

+0,2

3,3

Nitro 1,9

+/-0

+0,1

1,7

DMAX 1,9

+/-0

+0,3

1,1

Sat.1 Gold

1,7

-0,1

+0,3

1,7

ProSieben Maxx

1,6 +0,1

+0,5

0,8

Sixx 1,4

+/-0

+0,3

0,8

ZDFinfo 1,3

+0,1

+/-0

1,4 Comedy Central (14-2 Uhr) 1,3 +0,1 +/-0 0,4 Disney Channel

1,2

-0,1

+/-0

0,9

RTLplus

1,0

-0,1

+0,3

1,1

Sport1

1,0

+0,2

-0,1

1,0 Tele 5

1,0

+/-0 +0,1

0,9

Welt

1,0

+/-0

-0,2

0,9

KiKA 1,0

-0,4

-0,2

0,9

n-tv 0,8

-0,1

-0,4

1,0

Nick

0,8

+/-0

+/-0

0,5

Viva (6-14 Uhr) 0,8 +0,1 -- 0,3 3sat 0,7 -0,1

-0,1

1,2

Arte 0,7 +/-0

+/-0 1,2

Phoenix 0,7

+/-0

-0,2

1,0

TLC 0,7

+0,1

+0,2

0,4

One

0,6

+/-0

+0,1

0,8

kabel eins Doku 0,6

+/-0

+0,4

0,5

Deluxe Music

0,6

+/-0

+0,2

0,3

Eurosport 1

0,3

-0,1

-0,1

0,5

tagesschau24 0,3 -- +0,1 0,3 Servus TV

0,3

+0,1

-- 0,3

Sky Sport News HD

0,2

+/-0

+/-0

0,2

MTV 0,1 +/-0 -- 0,0

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr, wenn nicht anders angegeben. Quelle: DWDL.de-Recherche

Bei den Sportsendern kam Sport1 auf einen Marktanteil von 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und verzeichnete damit den bislang erfolgreichsten Monat des Jahres. Der Vorjahreswert wurde zwar ganz leicht unterboten - das lässt sich aber einfach mit dem Wegfall der Zweitliga-Spiele am Montagabend erklären. Besonders gut liefen neben dem "Doppelpass" die Europa-League-Spiele - für Sport1 ist es aber auch hier die letzte Saison. Die Sport-Konkurrenz war weit abgeschlagen: Eurosport 1 fiel mit nur 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf einen Jahrestiefstwert. Beim Gesamtpublikum sah es mit 0,5 Prozent Marktanteil immerhin etwas besser aus. Sky Sport News HD tritt mit 0,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf der Stelle.

Bei den Infosendern behielt beim Gesamtpublikum n-tv mit 1,0 Prozent Marktanteil die Oberhand über Welt mit 0,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen war es mit 1,0 Prozent für Welt und 0,8 Prozent für n-tv genau umgekehrt. Phoenix kam auf 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Allesamt lagen sie aber deutlich unter dem April des vergangenen Jahres, als unter anderem der Streit mit der Türkei vor dem Verfassungsreferendum hochkochte und der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus die Deutschen bewegte.

Neuer Daytime-Rekord für Disney Channel

Bei den Kindersendern nimmt der Disney Channel nach dem kleinen Dämpfer im März seinen steilen Aufwärtstrend wieder auf und legt auf den Rekordwert von 13,2 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen in der Daytime zwischen 6 und 20:15 Uhr zu. Das ist schon im Vergleich zum Vormonat ein massiver Zugewinn von zweieinhalb Prozentpunkten, im Vergleich zum April 2017 ging es gar um sagenhafte 5,2 Prozentpunkte nach oben. Am 16. April gelang es dem Disney Channel sogar erstmals, vor Super RTL zu liegen - auf den Monat gesehen hat Super RTL allerdings weiterhin die unumstrittene Marktführung inne.

Mit 22,1 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen liegt die Kombi aus Super RTL und der Timeshift-Version Toggo Plus, deren Zahlen uns fürs Tagesprogramm nur in Summe zur Verfügung gestellt werden, trotz der Disney-Zugewinne sogar über dem April-Wert des vergangenen Jahres - in Köln dürfte man das Wachstum des Disney Channel bislang also noch recht gelassen betrachten. Toggo Plus hat sich dabei in jedem Fall aber längst zu einem wichtigen Faktor entwickelt. Unter Druck steht hingegen der öffentlich-rechtliche KiKA, der mit 18,1 Prozent Marktanteil aber ebenfalls noch klar vor dem Disney Channel liegt - aber mit absteigender Tendenz. Nickelodeon hat sich nach einer Schwäche im Vorjahr wieder etwas erholt und liegt nun bei 8,2 Prozent bei den Kindern - was aber ein abgeschlagener vierter Platz ist.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

April 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 22,1 -0,9

+0,4 2,1 Kika

18,1

-1,7

-1,1

--

Disney Channel

13,2

+2,5

+5,2

1,2

Nickelodeon 8,2

+0,4 +0,3 0,5

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 6 bis 20:15 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Monatsmarktanteile im Pay-TV

Die von Sky Media vermarkteten Sender steigerten sich im April zusammen auf 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vormonat - nicht zu verwechseln ist das mit dem Marktanteil von Sky, denn viele Sender sind auch außerhalb der Sky-Plattform zu sehen. Das größte Zugpferd war natürlich wieder der Fußball. Die Nachmittags-Konferenz am 30. Spieltag sahen 1,46 Millionen Zuschauer, das abendliche Ruhrpott-Derby 1,45 Millionen Zuschauer. Letzeres sorgte für stolze 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den Filmen belegt "Atomic Blonde" mit insgesamt 240.000 Zuschauern über zwei Ausstrahlungen hinweg den ersten Platz, im Bereich Entertainment war "The Walking Dead" am Gefragtesten - allerdings werfen die AGF-Zahlen hier einmal mehr Fragen auf. Die höchste Reichweite wurde nämlich einer "Walking-Dead"-Ausstrahlung um 3 Uhr nachts zugerechnet, die auf 270.000 Zuschauer kommt und dadurch sagenhafte 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

