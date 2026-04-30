Die neuen "Bachelors" haben noch gar nicht mit dem Verteilen der Rosen begonnen, da arbeiten RTL und die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP bereits an der nächsten Staffel der Datingshow - und die soll eine Brücke in die Anfangszeit des Formats schlagen. Überraschend wird nämlich Paul Janke darin noch einmal als "Bachelor" im Mittelpunkt stehen, wie jetzt bekannt wurde.

Nach 14 Jahren soll der inzwischen 44-Jährige noch einmal in die Rolle des Bachelors schlüpfen. Geplant ist die neue Staffel mit ihm unter dem Titel "Der Bachelor - Pauls zweite Chance". Ein Bewerbungsaufruf für interessierte Frauen ist bereits gestartet. Wann die Datingshow ausgestrahlt werden soll, steht bislang allerdings noch nicht fest.

Paul Janke gilt als "Ur-Bachelor", auch wenn das streng genommen gar nicht stimmt, denn bereits Ende 2003 - also lange vor der Janke-Staffel - hatte RTL schon einmal eine "Bachelor"-Staffel ausgestrahlt, das Format danach aber erstmal nicht weiter verfolgt.

Janke selbst, der vor einigen Jahren auch schon einmal im Spin-Off "Bachelor in Paradise" zu sehen war, bezeichnete es als "Ehre", noch einmal als "Bachelor" vor der Kamera zu sehen. Gegenüber der dpa sagte er: "Ich mache das Ganze natürlich nicht leichtfertig, sondern aus einer echten Überzeugung heraus." Die große Liebe fand er im Fernsehen gleichwohl bislang nicht: "Es gab bei mir immer wieder Beziehungen zu der ein oder anderen Frau, aber am Ende hat nichts langfristig gehalten."

Unterschiede zu seiner ersten Teilnahme sieht er aber durchaus. "Damals gab es kein Social Media, da waren die Follower egal", sagte Janke zu "Bild". "Das ist ein Unterschied. Natürlich können auch Beweggründe sein, die Öffentlichkeit zu suchen. Aber am Ende des Tages sucht jeder die Liebe."