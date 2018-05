"Let's Dance" drückt Luke auf einen neuen Tiefstwert

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Im Show-Duell am Freitag hat RTL klar die Oberhand behalten: Während sich "Let's Dance" auf den besten Wert seit einigen Wochen steigern konnte, viel Luke Mockridge auf ein Allzeit-Tief. Doch auch bei Sat.1 kann man zufrieden sein.



12.05.2018 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2018 - 09:05 Uhr

Für "Let’s Dance" ist es am Freitag so gut gelaufen wie schon seit einigen Wochen nicht mehr. 1,44 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen 17,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das war der beste Wert seit der zweiten Ausgabe Mitte März. Auch insgesamt lief es mit 3,56 Millionen Zuschauern und 13,8 Prozent richtig gut. Perfekt funktioniert hat zudem der Übergang zu "Exclusiv" im Anschluss, das mit 17,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum überzeugte.

Die hohen Quoten der Tanzshow brachten Luke Mockridge in Sat.1 etwas in Bedrängnis. Dort kam seine Show "Luke! Die Schule und ich" nämlich nur auf 860.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und 10,4 Prozent Marktanteil, das war der niedrigste Wert, den die Show bislang in ihrer Geschichte eingefahren hat. Dennoch lag Mockridge damit natürlich noch weit über dem Sat.1-Senderschnitt. Insgesamt schalteten 1,54 Millionen Menschen ein. Richtig bitter sah es dann im Anschluss für die "Faisal Kawusi Show" aus, die nur auf 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und damit ein neues Allzeit-Tief aufstellte. Lediglich 760.000 Menschen interessierten sich ab 22:40 Uhr für das Format. Recht zufrieden sein kann man mit dem Abend unterdessen bei RTL II, wo "21, Jump Street" zunächst auf sehr gute 7,9 Prozent Marktanteil kam. "Crank 2" enttäuschte danach zwar mit 4,4 Prozent, weil am Nachmittag aber unter anderem "Krass Schule" auf 8,3 Prozent kam und damit einen neuen Bestwert aufstellte, holte RTL II am Freitag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent. RTL lag mit 13,7 Prozent auf Rang eins. ProSieben erreichte mit 10,1 Prozent einen guten Wert und auch bei Sat.1 kann man sich über 9,8 Prozent freuen.

