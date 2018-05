"GNTM" mit Finalshow so stark wie seit 2013 nicht mehr

© ProSieben/Willi Weber

Das Finale von "Germany’s next Topmodel" hat am Donnerstag nicht nur einen Staffelbestwert eingefahren, es war auch die erfolgreichste Ausgabe seit fünf Jahren. Insgesamt blieb die Staffel aber etwas unter den Werten des vergangenen Jahres.



25.05.2018 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 25.05.2018 - 09:05 Uhr

ProSieben hat in den vergangenen Wochen und Monaten am Donnerstagabend stets gute Quoten mit "Germany’s next Topmodel" eingefahren. Auch das Finale der Modelsuche von Heidi Klum war nun sehr erfolgreich: 1,79 Millionen junge Zuschauer schalteten ein und sorgten so für einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 21,1 Prozent. Das war nicht nur der höchste Marktanteil der laufenden Staffel, sondern auch der beste Wert seit fünf Jahren. 2013 lief es für das Finale mit 22,5 Prozent noch etwas besser als jetzt.

Keine Frage natürlich, dass ProSieben damit das erfolgreichste Programm beim jungen Publikum zeigte. Kein anderer Sender kam am Donnerstag auch nur annähernd auf so viele Zuschauer. Insgesamt sahen 2,64 Millionen Menschen zu, auch das reichte zu sehr guten 10,3 Prozent. "red" sahen sich im Anschluss noch insgesamt 1,19 Millionen Menschen an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden damit 14,7 Prozent gemessen.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Die nun zu Ende gegangene "Topmodel"-Staffel war damit natürlich mal wieder ein voller Erfolg für ProSieben, im Schnitt kam der Sender mit allen Ausgaben auf 16,6 Prozent Marktanteil. Damit lag man allerdings einen guten halben Prozentpunkt unter dem Mittelwert der 2017er-Staffel. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,28 Millionen zudem so niedrig aus wie noch nie, das ist aufgrund der Fragmentierung des Marktes und des relativ jungen Alters der ProSieben- bzw. "GNTM"-Zuschauer aber zu verschmerzen.

Die Konkurrenz war für ProSieben am Donnerstag aber auch harmlos: Zwei alte Folgen von "Alarm für Cobra 11" blieben bei RTL bei jeweils 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. "Bad Cop" fiel danach sogar auf 6,6 Prozent. Auch Sat.1 konnte mit seinen "Criminal Minds"-Wiederholungen nichts reißen: Für die drei gezeigten Folgen waren 8,2 Prozent Marktanteil schon das höchste der Gefühle. Besonders bitter lief es spät am Abend für eine neue Episode von "Profiling Paris", die mit 6,8 Prozent versagte.

Durch das "Topmodel"-Finale holte sich ProSieben auch die sichere Tagesmarktführerschaft: Mit 12,8 Prozent landete man in der Endabrechnung deutlich vor RTL, das sich mit 11,1 Prozent begnügen musste. Sat.1 schaffte es nicht einmal annähernd in die Nähe zweistelliger Werte und erreichte nur 7,8 Prozent.

