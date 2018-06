Rekord-Mai: ZDFinfo & kabel eins Doku erfolgreich wie nie

© ZDF

ZDFinfo traf im Mai den Geschmack des Publikums und war ungeachtet neuer Konkurrenz so stark wie nie. Im Gegenzug gab's auch für kabel eins Doku einen neuen Rekord. Jubeln kann man aber auch bei Tele 5, Deluxe Music, RTLplus und Sixx.



01.06.2018 - 12:35 Uhr von Alexander Krei

Wohl auch inspiriert durch den Erfolg von ZDFinfo, sind in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrere neue Doku-Sender im Free-TV gestartet. Und ganz offensichtlich ist der Markt noch nicht gesättigt, wie der Blick auf die Mai-Marktanteile zeigt. Mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent war ZDFinfo nämlich in den vergangenen vier Wochen so erfolgreich wie noch nie. Besonders beachtlich: Dieser Wert wurde nicht nur beim Gesamtpublikum erzielt, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen - damit lag ZDFinfo hier gerade mal 0,2 Prozentpunkte hinter ZDFneo.

Gleichzeitig stellte auch kabel eins Doku einen neuen Rekordwert auf: Mit 0,7 Prozent lief es für den Sender in der Zielgruppe so gut wie noch nie. Innerhalb eines Jahres konnte kabel eins Doku seinen Marktanteil somit mehr als verdoppeln. N24 Doku kam dagegen nicht an und erzielte im Mai einen Marktanteil von 0,3 Prozent. Der Nachrichtensender Welt, dessen Timeshift-Ableger N24 Doku ja ist, erzielte aber weitere 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit den besten Wert des laufenden Jahres. n-tv schaffte 0,9 Prozent, Phoenix kam auf 0,8 Prozent beim jungen Publikum.

Einen Rekord-Monat kann man indes auch bei RTLplus feiern - und das, obwohl sich der Sender schon seit Monaten damit begnügt, den Zuschauern ausschließlich Wiederholungen zu servieren. Die Mischung aus Gerichtsshows und Serien kommt jedenfalls bestens an: Mit 1,3 Prozent lief es beim Gesamtpublikum so gut wie noch nie, gegenüber April verbesserte sich RTLplus um 0,2 Prozentpunkte. An Sat.1 Gold kamen die Kölner jedoch nicht vorbei: Die Best-Ager-Konkurrenz schaffte nämlich ebenfalls einen Bestwert - starke 1,8 Prozent wurden insgesamt erzielt.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Mai 17

MA gesamt

Super RTL

2,1

+0,1

+0,1

1,7

Nitro 2,0 +0,1

-0,1

1,7

Sat.1 Gold

1,8

+0,1

+0,3

1,8

ZDFneo 1,7

-0,2

-0,2

3,2

DMAX

1,6

-0,3

-0,1

1,0

Sixx 1,5

+0,1

+0,3

0,9

ProSieben Maxx

1,5

-0,1

+/-0

0,8

ZDFinfo 1,5

+0,2

+0,4

1,5

Tele 5

1,2

+0,2

+0,3

1,0

Disney Channel

1,2

+/-0

-0,1

0,9

Comedy Central (14-2 Uhr)

1,2

-0,1

+0,2

0,4

RTLplus

1,1

+0,1

+0,4

1,3

Welt

1,1

+0,1

-0,1

0,9

Sport1

1,0

+/-0

-0,3

1,0

Viva (6-14 Uhr)

1,0

+0,2

--

0,5

Kika 0,9

-0,1

-0,1

0,8

n-tv 0,9

+0,1

-0,2

1,1

Deluxe Music

0,8

+0,2

+0,3

0,3

3sat 0,8

+0,1

+0,1

1,2

Phoenix 0,8

+0,1

+0,1

1,0

Deluxe Music

0,8

+0,2

+0,3

0,3

Arte 0,7

+/-0

-0,1

1,0

One

0,7

+0,1

+0,1

0,8

kabel eins Doku

0,7

+0,1

+0,4

0,6

TLC 0,6

-0,1

+0,1

0,4

Eurosport 1

0,4

+0,1

+0,1

0,6

tagesschau24 0,3

+/-0

+/-0

0,3

Servus TV

0,3

+/-0

--

--

Sky Sport News HD

0,2

+/-0

+/-0

--

MTV 0,1

+/-0

--

0,0





Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr, wenn nicht anders angegeben. Quelle: DWDL.de-Recherche

Übrigens war Sat.1 Gold auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,8 Prozent gefragt. Unter den kleinen Sendern musste sich der Kanal einzig Super RTL und Nitro geschlagen geben. Für Nitro war es derweil das erste Mal seit November, dass man einen Monat mit einer Zwei vor dem Komma abschließen konnte. Gleichzeitig gelang es, die Männersender-Konkurrenz auf Abstand halten: DMAX fiel trotz des erfolgreichen Starts von "A2 - Abenteuer Autobahn" im Vorabendprogramm um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent zurück, auch ProSieben Maxx büßte leicht ein.

Weiter nach oben zeigt dagegen der Trend für den Frauensender Sixx, dem im Mai mit 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen der stärkste Monatswert seit September 2016 gelang. Und auch bei Tele 5 hat man allen Grund zur Freude: Stolze 1,2 Prozent betrug der Marktanteil - besser lief's zuletzt im Oktober 2014. Dank eines starken Abendprogramms war es für Tele 5 sogar der beste Mai seit Senderbestehen. Die Durststrecke hat der Sender damit endgültig überwunden: Schon zum dritten Mal in Folge lag der Marktanteil nun über der Marke von einem Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr gelang ein solcher Wert nur ein einziges Mal.

Lohnenswert ist zugleich der Blick auf den Musiksender-Markt, der im Mai ebenfalls einen beachtlichen Rekord zu Tage förderte. Denn nie zuvor lief es für Deluxe Music besser: Stolze 0,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was einem Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber April entspricht. MTV dümpelt hingegen mehrere Monate nach seinem Free-TV-Comeback bislang weiterhin bei 0,1 Prozent.

Disney weiter im Aufwind, Super RTL unter 20 Prozent

Den Rekord aus dem April konnte der Disney Channel zwar nicht toppen, doch mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen lief es für den Sender im Mai nur geringfügig schwächer. Wie stark der Aufschwung ist, zeigt der Vergleich zum Vorjahresmonat, als der Disney Channel bei nur etwas mehr als neun Prozent gelegen hatte. Super RTL blieb zusammen mit Toggo Plus dennoch Marktführer, fiel im Mai aber erstmals seit Ende 2016 unter die Marke von 20 Prozent. Der öffentlich-rechtliche Kika hielt sich mit 17,7 Prozent ebenso stabil wie Nickelodeon, das weiter klar den vierten Rang einnimmt.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Mai 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 19,6 -2,5

+1,8 2,5 Kika

17,7

-0,4

-2,0

--

Disney Channel

13,0

-0,2

+3,7

1,2

Nickelodeon 8,2

+/-0 -0,7 0,7



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 6 bis 20:15 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dritte Programme: SWR und HR hinter dem RBB

Unter den Dritten Programmen gab es im Mai keine allzu nennenswerten Veränderungen - wie gehabt setzte sich das MDR Fernsehen erneut an die Spitze. Starke 9,4 Prozent Marktanteil schaffte der Sender im eigenen Sendegebiet. Damit war lag der MDR zwei Prozentpunkte vor dem NDR Fernsehen, das im Norden auf 7,4 Prozent Marktanteil kam. Das RBB Fernsehen - lange Schlusslicht - arbeitete sich diesmal auf den drittletzten Rang vor: Mit 6,1 Prozent Marktanteil lag man nicht nur leicht über dem Wert des Vorjahresmonats, sondern auch vor dem SWR Fernsehen und dem HR Fernsehen.

So lief der Mai für die Pay-TV-Sender

Dass sich die Bundesliga inzwischen in die Sommerpause verabschiedet hat, zeigt der Blick auf die Pay-TV-Marktanteile: Mit 4,0 Prozent lief es bei den 14- bis 49-Jährigen im Mai etwas schwächer als in den Monaten zuvor. Aus Quotensicht war die Liga aber natürlich nicht zu schlagen: Der Endspurt brachte noch einmal neue Bestwerte mit sich. So verbuchte Sky am vorletzten Spiel mit Einzelspielen und Konferenz starke 24,8 Prozent Marktanteil, am letzten Spieltag wurden sogar 28,8 Prozent gemessen. Insgesamt waren fast zwei Millionen zuschauer dabei - all jene, die in Bars und Kneipen zusahen, sind hier zudem gar nicht enthalten.

Der gefragteste Film des Monats lief unterdessen nicht etwa bei Sky Cinema, sondern bei Syfy: "Jurassic World" brachte es dort vor wenigen Tagen auf 370.000 Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 2,0 Prozent in der Zielgruppe. Einige Wochen zuvor hatten schon 180.000 Zuschauer für "Jurassic Park" eingeschaltet. Es sind also ganz offensichtlich keineswegs nur die Premieren, die im Pay-TV für eine große Reichweite sorgen.

