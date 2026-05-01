DAZN treibt seine Expansion in den USA mit einem strategischen Zukauf voran. Der Sportstreaming-Anbieter hat jetzt eine Vereinbarung zur Übernahme von ViewLift geschlossen. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Anbieter von Streaming-Lösungen für Rechteinhaber, insbesondere im US-Sportmarkt. Einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge soll DAZN dafür rund 100 Millionen Dollar zahlen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter üblichen Abschlussbedingungen.

Bislang vor allem als internationaler Distributionspartner aktiv, zielt DAZN mit dem Schritt nun stärker auf eine operative Rolle im fragmentierten US-Markt. Gerade dort geraten klassische regionale Sportsender zunehmend unter Druck, während digitale Angebot an Bedeutung gewinnen. ViewLift wiederum betreut unter anderem zahlreiche Teams aus NBA, NHL und MLB sowie weitere Sport- und Medienpartner und bietet ihnen die technische Infrastruktur für eigene Streaming-Plattformen. Mit seinen engen Beziehungen zu Ligen und Clubs sowie einem etablierten Technologie-Stack soll ViewLift künftig als eigenständige Einheit innerhalb von DAZN agieren.

"ViewLift ist ein hervorragendes Unternehmen - ein profitables Sporttechnologie-Unternehmen, das von einem erfahrenen Managementteam geleitet wird, das über enge Beziehungen im gesamten US-amerikanischen Sport-Ökosystem verfügt", sagte Shay Segev, DAZN Group CEO. "Die Übernahme wird es DAZN ermöglichen, sowohl seine Präsenz in den USA als auch seine Plattformfähigkeiten auszubauen - über das Direct-to-Consumer-Angebot hinaus hin zu einem skalierbaren B2B2C- und SaaS-Modell, das es Ligen und Vereinen ermöglicht, ihre eigenen digitalen Produkte zu betreiben und dabei die globale Reichweite und Technologie von DAZN zu nutzen."