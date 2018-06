Tief für "Navy CIS: New Orleans", "Badlands" floppt

© CBS

Obwohl die Free-TV-Premiere der dritten Staffel von "Navy CIS: New Orleans" bei kabel eins inmitten lauter Wiederholungen völlig unterging, startete dort nun auch die vierte Staffel - und das sogar noch schlechter. Bei RTL II floppte unterdessen "Into the Badlands"



09.06.2018 - 11:29 Uhr von Uwe Mantel 09.06.2018 - 11:29 Uhr

Womöglich liegt es schlicht daran, dass das Publikum bei kabel eins an einem "Navy-CIS"-Abend grundsätzlich gar keine neuen Folgen erwartet, schließlich werden dort seit Jahren längst bei Sat.1 gezeigte alte Folgen noch einmal gezeigt. Doch schon seit Monaten lief dort freitags eingebettet in Wiederholungen um 20:15 Uhr die dritte Staffel von "Navy CIS: New Orleans" - und ging dort mit im Schnitt nur 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sang- und klanglos unter. Zum Vergleich: Die ersten beiden Staffeln, die noch bei Sat.1 zu sehen waren, erzielten dort jeweils rund 8,4 Prozent Marktanteil, was sogar in etwa auf Höhe des aktuellen Senderschnitts war.

Trotz des völlig enttäuschenden Abschneidens nach dem Wechsel zu kabel eins, hält man es in Unterföhring offenbar nicht für geboten, etwas an der Programmierung zu ändern und hängt nun direkt noch die vierte Staffel in Erstausstrahlung hintendran - völlig ungeachtet der WM ab der kommenden Woche. Dass das vielleicht keine so gute Idee ist, zeigte sich dabei schon in dieser Woche: Obwohl sich die Folge nur leicht mit dem Fußballspiel im Ersten überschnitt, fuhr "Navy CIS: New Orleans" ein neues Allzeit-Tief ein. Nur 610.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil in der Zielgruppe kam nicht über katastrophale 2,0 Prozent hinaus. Selbst eine Wiederholung von "Navy CIS: L.A." lief zuvor mit 2,4 Prozent Marktanteil besser, ebenso die nachfolgenden Wiederholungen von "Navy CIS", die sich im Verlauf des Abends noch in die Nähe der 5-Prozent-Marke heranrobbten.

Keine Freude an einer Serien-Free-TV-Premiere hatte unterdessen auch RTL II. Dort startete die zweite Staffel von "Into the Badlands" - allerdings schon recht gut versteckt nach Mitternacht. Die Doppelfolge zum Staffelauftakt wollten dann auch nur 190.000 Zuschauer sehen. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 2,8 Prozent. Für Vox lief der Serienfreitag vergleichsweise solide, "Law & Order: SVU" startete zwar schwach, steigerte sich ab 22:08 Uhr aber auf gute 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Schlepptau lief dann "Chicago P.D." mit 6,5 Prozent zumindest auf akzeptablem Niveau.

