WM-Konkurrenz: ZDF schlägt sich mehr als wacker

© ZDF/Frank Hempel

Gegen die WM hatte das ZDF natürlich keine Chance, doch der Sender erzielte am Freitag erstaunlich stabile Quoten - auch im direkten Duell gegen die Fußballspiele. Krimis und Trödel sind offenbar auch zur WM ein gefragtes Gut.



16.06.2018 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2018 - 09:27 Uhr

Das ZDF hat sich in den vergangenen Jahren einige starke Programmmarken aufgebaut, mit denen man gute Quoten erzielt. Diese sorgen auch in schöner Regelmäßigkeit dafür, dass das ZDF der stärkste Sender ist. Am Freitag hat Das Erste drei WM-Spiele gezeigt und damit sehr hohe Quoten eingefahren (DWDL.de berichtete). Das bekam natürlich auch das ZDF zu spüren, weite Teile des Programms holten aber dennoch erstaunlich gute Quoten und trotzten damit ein Stück weit König Fußball.

Als um 14 Uhr das erste WM-Spiel des Tages angepfiffen wurde, kam das ZDF wenig später mit der "Küchenschlacht" auf 1,30 Millionen Zuschauer und 12,0 Prozent Marktanteil. "Bares für Rares" steigerte sich danach sogar noch auf 2,34 Millionen Zuschauer und 18,7 Prozent. Horst Lichter erreichte damit zwar rund 500.000 Zuschauer weniger als üblich, lag damit aber natürlich noch deutlich über dem Senderschnitt. Auch die "Rosenheim-Cops" und "SOKO Kitzbühel" überzeugten mit 16,2 und 13,8 Prozent Marktanteil. Am Vorabend schwächelte "Bettys Diagnose" mit 9,4 Prozent dann spürbar.

In der Primetime, als das Spiel zwischen Portugal und Spanien mehr als 13 Millionen Menschen vor die TV-Geräte fesselte, kam "Die Chefin" im ZDF auf 3,43 Millionen Zuschauer - auch damit erreichte man richtig gute 12,1 Prozent. Da ist es dann auch zu verschmerzen, dass es beim jungen Publikum mit 4,1 Prozent ziemlich schlecht lief. "Letzte Spur Berlin" fiel im Anschluss auf 8,7 Prozent zurück, aber schon das "heute-journal" im Anschluss ließ wieder die Muskeln spielen: 3,12 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 12,1 Prozent.

Aber auch beim ZDF lief nicht alles nach Plan: So lief "Aspekte" am späten Abend mit 4,5 Prozent Marktanteil deutlich unter dem Senderschnitt, das ist allerdings keine wirkliche Neuigkeit. Grundsätzlich aber kann man in Mainz sehr zufrieden sein. Trotz der dominanten WM-Konkurrenz im Ersten erreichte man am Freitag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,1 Prozent - das ist ein sehr beachtlicher Wert. Beim jungen Publikum sah die Sache ganz anders aus, hier war das ZDF mit 3,6 Prozent das Schlusslicht der großen acht Sender.

Teilen