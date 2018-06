Vox geht komplett unter, RTL noch am besten

© Vox

RTL erreichte am Freitag beim jungen Publikum gegen die WM noch die besten Quoten, ProSieben lag zumindest am späten Abend im zweistelligen Bereich. Einen Tag zum Vergessen erlebte dagegen Vox.



16.06.2018 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2018 - 09:48 Uhr

Die privaten Sender müssen sich in den kommenden Wochen auf schlechte Quoten einstellen, einen ersten Vorgeschmack gab es nun am Freitag, als erstmals drei WM-Spiele zu sehen waren. Am besten schlug sich noch RTL, das sich aber auch nur mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent beim jungen Publikum begnügen musste. "Die 100 schrägsten Erlebnisse mit der lieben Familie" erreichte zur besten Sendezeit 1,57 Millionen Zuschauer und 7,5 Prozent Marktanteil. Paul Panzers Live-Programm erreichte später immerhin noch 9,5 Prozent.

Das erfolgreichste RTL-Programm war am Freitag aber mal wieder "GZSZ", das aber ebenfalls die WM-Auswirkungen zu spüren bekam. Die Soap unterhielt am Vorabend 2,17 Millionen Zuschauer, damit waren in der jungen Zielgruppe 15,5 Prozent drin. Ansonsten herrschte weitestgehend Tristesse im Programm: "Verdachtsfälle" fiel am Nachmittag auf bis zu 3,8 Prozent.

Ähnlich wie RTL wollte auch Sat.1 am Abend mit einer Rankingshow punkten, kam mit "111 höllische Hobbys" aber nur auf 800.000 Zuschauer und 3,7 Prozent Marktanteil. "111 Knallerkinder" steigerte sich danach auf 6,9 Prozent. Auch ProSieben ging zu Beginn der Primetime mit "Indiana Jones und der Tempel des Todes" unter: Nur 4,8 Prozent Marktanteil erreichte man mit dem Film. Für "Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer" lief es danach aber schon deutlich besser, mit den erzielten 10,7 Prozent kann man in Unterföhring angesichts der Umstände sehr zufrieden sein.

Völlig untergegangen ist am Freitag Vox: Mit zwei alten "Law & Order"-Folgen erreichte man zur besten Sendezeit jeweils nur 1,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Eine dritte Episode erreichte danach 4,4 Prozent. Auch der Vorabend litt spürbar unter der WM: "First Dates" fiel auf 3,4 Prozent und "Das perfekte Dinner" erreichte nur 4,4 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent landete Vox auf Rang sieben - nur für das ZDF lief es noch schlechter. Auch kabel eins lag mit "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS" zu Beginn der Primetime deutlich unter Senderschnitt, später steigerte sich das Original dann immerhin wieder auf mehr als fünf Prozent Marktanteil. Richtig bitter verlief am Vorabend der Abschied von "Schrauben, sägen, siegen", das sich mit nur 1,9 Prozent Marktanteil verabschiedete - Negativ-Rekord. Eine Fortsetzung der Sendung mit Mark Kühler erscheint damit mehr als fraglich, im Schnitt erreichte das Format nicht nur weniger als 4,0 Prozent Marktanteil, sondern es lief auch schlechter als bei Staffel eins.

