Fußball-Konkurrenz: 2,5 Prozent das höchste der Gefühle

Während das Deutschland-Spiel im Ersten auf mehr als 80 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, kämpften die anderen Sender um den kleinen Rest des Quotenkuchens. Am besten lief es noch für RTL mit einem Aufguss der "Chartshow", insgesamt war das ZDF erster WM-Verfolger.



24.06.2018 - 09:33 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2018 - 09:33 Uhr

Der Marktanteil des WM-Spiels zwischen Deutschland und Schweden lag am Samstag bei 83,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Da blieb naturgemäß kaum Platz für die anderen Sender, um zu punkten. Am besten lief es noch für RTL, das zur besten Sendezeit einen Aufguss der "Ultimativen Chartshow" auf Sendung schickte und damit immerhin 2,5 Prozent Marktanteil und damit so viel wie kein anderer Sender sonst erzielte, 760.000 Menschen sahen insgesamt zu. Als RTL die selbe Ausgabe ab 22:40 Uhr noch einmal zeigte, schnellte die Reichweite um rund eine Million nach oben, auch der Marktanteil lag da bei deutlich besseren 10,5 Prozent.

Dahinter rangierte ProSieben mit dem Film "Love, Rosie - Für immer vielleicht", der mit 390.000 Zuschauern auf 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Direkt dahinter platzierte sich etwas überraschend das ZDF, das mit einer alten Folge von "Wilsberg" immerhin 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum holte. Insgesamt erreichten die Mainzer damit sogar 1,73 Millionen Zuschauer (4,8 Prozent Marktanteil), beim Gesamtpublikum war man damit der erste Verfolger der Deutschland-Spiels.

Besonders schlecht lief der Abend für Sat.1, wo der Kinofilm "Alvin und die Chipmunks" nur 280.000 Zuschauer unterhielt, davon war nur knapp die Hälfte im werberelevanten Alter. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag entsprechend bei schlechten 1,1 Prozent. Damit lag man auf Augenhöhe mit den Sendern der zweiten Generation: Bei Vox erzielte der Film "Bank Job" 1,3 Prozent Marktanteil, lag mit 470.000 Zuschauern insgesamt aber recht deutlich vor Sat.1. Bei kabel eins erreichten zwei Ausgaben von "Hawaii Five-0" 580.000 und 500.000 Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 1,2 und 1,0 Prozent gemessen. Und RTL II lockte mit "Jenseits von Afrika" 310.000 Zuschauer an und erreichte damit 1,0 Prozent.

